Alianza Lima definió en 9 palabras lo que fue su defensa ante Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vivió una pesadilla en el primer tiempo frente a Deportivo Garcilaso. El cuadro ‘blanquiazul’ nunca esperó encontrarse con un rival que lo termine superando con facilidad en casa. Pero 4 goles en solo 45 minutos hablan por si solo. Por esa razón desde el club hablaron sobre la derrota y dejaron en claro una definición sobre lo que fue su defensa.

En ‘Matute’ se esperaba un partido en donde los locales puedan dominar el encuentro. Pero se vieron superados en el ataque por un cuadro cusqueño que aprovechó los errores defensivos de los ‘blanquiazules’. Una desorganización en la retaguardia le terminó costando caro.

Alianza Lima 3-4 Garcilaso (Foto: Alianza Lima).

¿Cómo definió Alianza Lima a su defensa?

Después del partido las preguntas no se hicieron esperar y una de ellas tenía que ver con su defensa. La cual estuvo en un nivel bastante bajo, permitiendo que le puedan hacer 4 goles en casa. Por lo que se esperaba una respuesta por parte del cuerpo técnico, en este caso Néstor Gorosito suspendido no podía hablar. Pero sí parte de su comando técnico que apareció para dar la cara.

Gustavo Zapata trató de salvar a sus jugadores diciendo: “Son los centrales que hemos tenido estos 15 días”. Una definición que deja muchas dudas, pues en el partido parecía una dupla bastante improvisada, pero que han venido trabajado durante poco más de 2 semanas y que no tuvo la mejor de las noches.

Gustavo Zapata en conferencia de prensa (Foto: X).

A nivel internacional volverá la dupla de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, pero el problema a nivel local continuará. Ambos no podrán estar en el siguiente juego y habrá que ver que es lo que planean hacer en el comando técnico ‘blanquiazul’. Si siguen apostando por lo mismo o ven un cambio. Por lo pronto Gianfranco Chávez podría ser baja, pues terminó sentido de un golpe a la cabeza. Contusión que podría alejarlo de las canchas de ser algo importante.

El gran problema que Alianza Lima no pudo resolver

Uno de los problemas más importantes que tuvo Alianza Lima a lo largo de la temporada fueron los centrales. Pues nunca encontraron suplentes de nivel que puedan terminar de ayudar al equipo. Vieron a Carlos Zambrano y Renzo Garcés como los titulares, mientras Erick Noriega era la pieza de recambio por si alguno se lesionada o terminaba suspendido.

Pero después no había nadie que pueda estar como fondo de armario para apoyar. Gianfranco Chávez llegó para ello, pero con la salida del ‘Samurai’ todo volvió a lo mismo y terminó pasando factura. Esto es algo que el cuadro ‘blanquiazul’ necesita remediar para la próxima temporada.

