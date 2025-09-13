Deportivo Garcilaso le ganó a Alianza Lima y es líder: así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2025

Deportivo Garcilaso rompió todos los pronósticos y consiguió un importante triunfo frente a Alianza Lima. Esto deja a los ‘celestes’ como punteros en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. La tabla se va moviendo con fuerza en este reinicio del fútbol peruano que ha vuelto recargado de goles.

En un partido que parecía controlado por Alianza Lima, que comenzó ganando con tanto de Hernán Barcos antes de los 10 minutos. Pero los problemas en defensa fueron fatales para los ‘blanquiazules’ que regalaron para que los cusqueños logren darle vuelta al partido.

Juan Diego Lojas, Pablo Erustes, Kevin Sandoval y Ezequiel Naya, se encargaron de darle vuelta al marcador. Todo esto solo ocurrió en el primer tiempo, desde los 21 a los 42 que se dieron estos 4 tantos en 20 minutos de horror para los hinchas que asistieron a Matute.

Publicidad

Publicidad

Luego, Fernando Gaibor y Sergio Peña fueron los encargados de llegar a los descuentos. Pero a pesar de esto, no sirvió para al menos llegar a empatar el partido, perdiendo un duelo que podría costarles caro pensando en lograr pelear por el Torneo Clausura.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así quedó la tabla del Acumulado

Publicidad

Publicidad

ver también Fue un desastre en la defensa de Alianza Lima y así reaccionó el hincha: “toda de Gorosito”