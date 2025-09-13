EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima vs. Garcilaso por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima enfrenta a Deportivo Garcilaso esta noche en Matute en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. A continuación, vive todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Alianza Lima enfrenta a Deportivo Garcilaso esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. En la previa representa ser uno de los encuentros más importantes del fin de semana, sobre todo cuando los íntimos tienen el objetivo de quedarse con la victoria para mantenerse en los más alto de la tabla de posiciones; mientras que la visita buscará dar la sorpresa.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy en el barrio de La Victoria, Alianza Lima viene de igualar 0-0 frente a Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano, vencer 3-1 a ADT de Tarma en condición de local y derrotar 0-1 a Ayacucho FC jugando de visita. Ahora, al lado de sus hinchas, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen una importante oportunidad que no podrán desaprovechar.

Hablando de Deportivo Garcilaso, el equipo imperial viene de empatar 1-1 ante Sport Huancayo, caer 0-1 frente a Sport Boys del Callao en el Estadio Miguel Grau e igualar 1-1 contra Alianza Universidad de Huánuco en condición de local. Veremos si es que los pupilos de Carlos Bustos encuentran el negocio que vienen a buscar a Matute y consiguen el resultado positivo que tanto desean.

¡Sigue el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso!