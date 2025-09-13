Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Alianza Lima vs. Garcilaso por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX: minuto a minuto

'Blanquiazules' y 'Cusqueños' se enfrentan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

¡Así fue la llegada de Alianza Lima a Matute!

La delegación blanquiazul ya está en el Estadio Alejandro Villanueva a minutos del duelo ante Garcilaso.

¡Ausencias que Alianza Lima extrañará!

Carlos Zambrano y Renzo Garcés dicen presente en Matute, a pesar de estar sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1.

¡La nueva camiseta de Alianza Lima!

Fiel al mes de octubre y al Señor de los Milagros, los íntimos anunciaron su nueva indumentaria.

¡Fiesta en Matute!

Alianza Lima alista un show de medio tiempo en el encuentro frente a Deportivo Garcilaso.

¡Los convocados de Alianza Lima!

Néstor Gorosito tendrá a disposición a los siguientes jugadores para el duelo de hoy ante Deportivo Garcilaso.

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. Garcilaso!

Alianza Lima enfrenta a Deportivo Garcilaso esta noche en Matute en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. A continuación, vive todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima enfrenta a Deportivo Garcilaso esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. En la previa representa ser uno de los encuentros más importantes del fin de semana, sobre todo cuando los íntimos tienen el objetivo de quedarse con la victoria para mantenerse en los más alto de la tabla de posiciones; mientras que la visita buscará dar la sorpresa.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy en el barrio de La Victoria, Alianza Lima viene de igualar 0-0 frente a Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano, vencer 3-1 a ADT de Tarma en condición de local y derrotar 0-1 a Ayacucho FC jugando de visita. Ahora, al lado de sus hinchas, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen una importante oportunidad que no podrán desaprovechar.

Hablando de Deportivo Garcilaso, el equipo imperial viene de empatar 1-1 ante Sport Huancayo, caer 0-1 frente a Sport Boys del Callao en el Estadio Miguel Grau e igualar 1-1 contra Alianza Universidad de Huánuco en condición de local. Veremos si es que los pupilos de Carlos Bustos encuentran el negocio que vienen a buscar a Matute y consiguen el resultado positivo que tanto desean.

¡Sigue el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso!

Renato Pérez
