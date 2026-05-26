El partido final del Torneo Apertura 2026 para Alianza Lima tiene una sorpresa enorme. Comunicada hace instantes por el técnico, Pablo Guede.

El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, sorprendió a la hinchada blanquiazul con un importante anuncio de último minuto. El estratega argentino no podrá dirigir al equipo en el banquillo este domingo en el cierre del Torneo Apertura 2026.

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El cuadro íntimo disputará este compromiso final en condición de visitante frente a FC Cajamarca. El encuentro se llevará a cabo en el exigente Estadio Héroes de San Ramón, ubicado a más de 2,700 metros sobre el nivel del mar.

¿Por qué Pablo Guede no dirigirá a Alianza Lima en Cajamarca?

Según el comunicado oficial del club, Pablo Guede se someterá a una intervención médica programada que venía postergando desde febrero. El entrenador decidió retrasar la operación para enfocarse exclusivamente en la obtención del campeonato nacional.

Alianza Lima informa situación de Pablo Guede. (Foto: X).

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“El estratega argentino explicó que deberá someterse a una intervención médica programada, que venía postergando desde febrero, debido a su firme compromiso de mantenerse plenamente enfocado en la conducción del equipo durante la lucha por ganar el campeonato”, detalló la institución blanquiazul.

Alianza Lima informa sobre Pablo Guede

Tras consagrarse matemáticamente campeones del Torneo Apertura 2026, el técnico priorizó su salud antes del inicio de la siguiente etapa. El estratega expresó su total agradecimiento al plantel por el profesionalismo mostrado para alcanzar el primer objetivo del año.

“Guede expresó además su agradecimiento por haber alcanzado junto al plantel, comando técnico y toda la familia blanquiazul el primer gran objetivo deportivo de la temporada, destacando la entrega y profesionalismo de sus jugadores a lo largo de la campaña”, añadió el club en la misiva.

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El cierre del campeonato en el Héroes de San Ramón

El comando técnico asistente de Guede asumirá la responsabilidad de dirigir al equipo en la altura de Cajamarca. Alianza Lima buscará cerrar la campaña con un triunfo que ratifique su gran momento en el fútbol peruano.

“Asimismo, transmitió total confianza en el trabajo de su comando técnico y en todo el plantel, quienes continuarán preparando el cierre del torneo con la misma responsabilidad, ambición y compromiso que permitió alcanzar el título del Apertura 2026”, finalizó el comunicado.

Los jugadores íntimos afrontarán este duelo en el Héroes de San Ramón con la tranquilidad del trofeo asegurado. La preparación blanquiazul continúa al máximo nivel para regalarle una última alegría a su hinchada antes del inicio del Clausura.

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𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐝𝐞 no estará en la banca para el partido en Cajamarca.



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