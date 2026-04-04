Pablo Guede se incomodó cuando le dijeron que Alianza Lima fue conservador ante Universitario: “No coincido”

Alianza Lima perdió frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Tras este partido, el entrenador Pablo Guede habló en conferencia de prensa con respecto a lo que fue su idea de juego, la cual fue cuestionada. Algo que no le sentó nada bien al argentino a la hora de responder.

Publicidad

Ya en la rueda de prensa, el entrenador fue condicionado debido a que se piensa que fue bastante conservador en su planteamiento. Esto fue refutado por el DT, quien fue claro al decir que para él no fue así, más bien considera que ambos cuadros hicieron lo mismo y que fueron fallas en el último pase lo que cambió el choque contra la ‘U’.

“No coincido con nada contigo. No fue conservador; los dos equipos nos respetamos. La ocasión más clara fue nuestra. Una vez que te convierten, el partido se rompe. Por ahí fallamos en los últimos metros, en el último pase”, explicó el estratega.

Pablo Guede en conferencia de prensa:

🗣️ Declaraciones de Pablo Guede



"Estos partidos hay que ganarlos y nosotros no pudimos, no creo que fue conservador, los dos equipos nos respetamos, el partido se rompe con el gol, seguimos arriba y seguir trabajando" #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/YLkKkAU5Q3 — L1MAX (@L1MAX_) April 5, 2026

Publicidad

Por otro lado, Guede ya está pensando en el siguiente partido que tendrá, por lo que quiere pasar la página pronto: “Nos duele mucho la derrota, nos duele de verdad, pero tenemos que seguir trabajando. Seguimos en la parte alta y debemos reponernos. El martes jugamos en Tarma y debemos estar preparados”, concluyó.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Ahora Alianza Lima tendrá una misión nada fácil pues tendrá que ir a Tarma a jugar un partido bastante difícil frente a ADT. Este duelo se disputará el próximo martes 14 de abril desde las 15:15 horas de Perú, por lo que tendrá tiempo para poder descansar y por ahí recuperar algunos lesionados.

A pesar de esta derrota, el conjunto de Alianza Lima se mantiene en los primeros lugares, solo que Chankas CYC con un partido menos se ubica en la punta. Todavía tiene que enfrentar a Cajamarca FC, que de lograr ganarle haría que pueda despuntarse y estar en solitario en el primer lugar.

Publicidad

Datos Claves