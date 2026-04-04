Javier Rabanal, duro contra planteo de Pablo Guede en Universitario vs. Alianza Lima: “Jugamos con un rival que quería el empate”

Universitario de Deportes se quedó con el clásico ante Alianza Lima en el Monumental U Marathon. El duelo más importante de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se definió con el gol de Martín Pérez Guedes en favor de los ‘cremas’. Tras el partido, el entrenador Javier Rabanal habló sobre el triunfo, sobre su grito de desahogo y tuvo una brutal frase contra el planteo de su rival.

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La victoria ha sido un verdadero alivio para Universitario, sobre todo por algunos resultados negativos que tuvo durante este Torneo Apertura. Se pudo ver en el festejo tanto de jugadores como del propio Javier Rabanal tras terminado el partido. Precisamente, el entrenador habló sobre ello en conferencia de prensa.

“Es un poco de todo. Lo primero es que soy nuevo y me gusta dejar el espacio del equipo y no hacer cosas forzadas. Ahora ya nos conocemos más, tenemos más convivencia, estamos mucho más compenetrados con el comando técnico más los jugadores, y añádele que hemos tenido una semana complicada y el clásico ganarlo es un desahogo“, reconoció el entrenador español de 46 años.

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Pero, al margen del desahogo por la victoria, Rabanal se mostró muy crítico respecto al planteo de su rival. De hecho, prácticamente, dijo que Alianza Lima salió a empatar y cuestionó el trabajo de Pablo Guede por lo que se vio de su equipo.

“Para mí, clave ha sido entender el partido como todos los que hemos jugado en casa, con un rival que quería el empate, ha jugado todas sus cartas a empatar, y la clave ha sido no desesperarnos, seguir intentando. En la segunda parte hemos insistido hasta que hemos metido un buen centro y nos hemos podido poner adelante”, criticó.

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Y agregó respecto a los planteos de los rivales de la ‘U’: “Todos los equipos vienen aquí a encerrarse. Ellos tienen más calidad que los equipos promedio para salir a la contra. Vine a ganar títulos, es lo que quiero ganar en la ‘U’, y partidos como este me ayudan”.

Javier Rabanal desmintió un posible despido en caso de perder el clásico

Ese grito de desahogo que evidenciaron todos sobre Rabanal pudo haber sido también por la posibilidad de un despido en caso de un mal resultado. Durante la semana, hubo muchos rumores alrededor de Universitario y la chance de un cambio de entrenador ante una derrota ante Alianza Lima.

Sin embargo, el propio entrenador de la ‘U’ aseguró que esto no fue cierto. “La preocupación te sale si tienes alguna conversación que te lleva a eso, que te diga alguien de la dirigencia, y eso no ha ocurrido. Ayer estuve en el hotel con Álvaro (Barco) y hablamos de que teníamos que ganar hoy. La dificultad viene un poco por cosas que se hablan y muchas cosas son inventadas“, confesó.

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🗣️ Declaraciones de Javier Rabanal



"Si Alianza vino a encerrarse, todos lo harán, lo que quiero en la U es ganar títulos, vino mi familia por primera vez y están asombrados por el ambiente, me quise sumar a la celebración con los jugadores" #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/Mc6jgLxxYZ — L1MAX (@L1MAX_) April 5, 2026

Universitario se mete en la pelea por el título del Apertura 2026

Con la victoria 1-0, Universitario se prende en la pelea por el Torneo Apertura 2026, ya que suma 18 puntos y quedó a dos de los líderes, Alianza Lima y Los Chankas (20), aunque éste último debe jugar este lunes ante FC Cajamarca y podría alejarse en la cima. Cienciano también está prendido y tiene la misma cantidad que la ‘U’ (18).

Datos claves

Universitario ganó 1-0 a Alianza Lima con gol de Martín Pérez Guedes.

a Alianza Lima con gol de Martín Pérez Guedes. Javier Rabanal desmintió rumores de despido tras hablar con el dirigente Álvaro Barco.

desmintió rumores de despido tras hablar con el dirigente Álvaro Barco. Universitario sumó 18 puntos y quedó a dos de los líderes del Apertura 2026.