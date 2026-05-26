Un fichaje aparte de Hernán Barcos a Sporting Cristal, estará llegando. Si no pasa nada extraño, jugará en el Torneo Clausura con la celeste.

El mercado de pases del fútbol peruano se remece con una de las noticias más impactantes de la temporada. Sporting Cristal tiene la firme intención de reforzar su delantera con un nombre de peso y ya tendría un acuerdo prácticamente cerrado.

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La información fue revelada por el periodista Jean Martin Dueñas, de RPP Noticias, a través de sus redes oficiales. El comunicador aseguró que Hernán Barcos es el delantero elegido por la directiva del equipo rimense para potenciar el ataque.

Las claves del fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal

De acuerdo con el reporte de la citada fuente, las negociaciones entre ambas partes se encuentran totalmente encaminadas. “Después de muchas charlas, está todo encaminado y definido para su llegada”, precisó el periodista sobre el futuro del atacante argentino.

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Posteriormente, en el programa en vivo de RPP Noticias, el cronista deportivo aportó mayores detalles sobre este sorpresivo movimiento. Debido a la complejidad de la operación, la dirigencia rimense ha decidido manejar el tema con prudencia de cara al cierre de la primera parte del año.

“La llegada de Hernán Barcos a Cristal no ha sido sencilla. Se ha requerido de muchas conversaciones para concretar ello. Hasta que no termine el Apertura, no será anunciado todavía”, explicó el comunicador radial.

Pablo Lavandeira interesa en La Florida

El arribo del ‘Pirata’ al club celeste no sería la única novedad en el actual mercado de pases, según también expuso Jean Martín Dueñas. La dirigencia de Sporting Cristal también mantiene un fuerte interés por el mediocampista Pablo Lavandeira.

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La llegada del volante uruguayo-peruano significaría un reencuentro especial en el vestuario bajopontino, dada la conocida amistad que mantiene con el delantero argentino. De concretarse el fichaje, el actual plantel rimense sumará jerarquía y experiencia internacional.

Con este movimiento, Lavandeira sumará un logro estadístico muy particular en el torneo local. Tras vestir previamente las camisetas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, el mediocampista sabrá lo que es jugar en los tres equipos más grandes del fútbol peruano.

Hernán Barcos y Pablo Lavandeira jugarían juntos en Sporting Cristal.

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