Los reconocimientos económicos siguen llegando para Alianza Lima luego de coronarse como campeón del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima no solo celebró la conquista del Torneo Apertura 2026, sino que ahora también podría recibir un importante premio económico internacional luego de conocerse que la CONMEBOL destinará un millón de dólares a la Federación Peruana de Fútbol para su distribución.

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La información fue revelada por el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, quien explicó que el dinero será entregado directamente a la Federación Peruana de Fútbol y será esta institución la encargada de definir cómo repartir el monto relacionado al campeón del Apertura.

“La Conmebol destina un premio de U$S 1.000.000 a la FPF para que esta lo distribuya con Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura 2026. El dinero es de la Asociación y esta define su forma de distribución en uno o más premios”, señaló Marcelo Bee Sellares.

Esta noticia representa un nuevo impulso económico para Alianza Lima, que además viene consolidando una campaña sólida tanto en el torneo local como en el aspecto institucional tras su último título en el 2022.

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El plantel de Alianza Lima festejando el título del Torneo Apertura 2026. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima también recibió fuerte premio interno

A este posible ingreso millonario proveniente de la CONMEBOL también se suma el premio interno que ya había sido pactado por la dirigencia blanquiazul con el plantel profesional en caso de conquistar el Torneo Apertura 2026.

Según se conoció previamente, los jugadores y el comando técnico de Alianza Lima recibirán un bono de 150 mil dólares por lograr el título del Apertura, incentivo económico que fue impulsado directamente por Paolo Guerrero dentro del vestuario íntimo.

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Alianza Lima festejando tras vencer a Los Chankas en la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras coronarse campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, Alianza Lima volverá a jugar este domingo 31 de mayo desde la 1:15 p.m., cuando visite a FC Cajamarca por la fecha 17 del certamen.

¿Qué le falta a Alianza Lima para ser campeón nacional de la Liga 1 2026?

Luego de consagrarse como campeón del Torneo Apertura 2026, si Alianza Lima también logra ser campeón del Clausura, automáticamente se alzará con el título nacional de Perú.

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Datos claves

Alianza Lima podría recibir un premio internacional tras conquistar el Torneo Apertura 2026.

La CONMEBOL destinará un millón de dólares a la FPF para distribuir al campeón.

El plantel de Alianza Lima recibirá un bono interno de 150 mil dólares por el título.