Alianza Lima está viendo la situación de sus jugadores para el Torneo Clausura 2026. Uno de ellos, es protagonista de un rumor en el mercado.

El mercado de pases de la Liga 1 2026 ha comenzado a generar diversas informaciones tras el cierre del primer campeonato del año. Uno de los nombres que captó la atención en el entorno de Alianza Lima es el del volante Alessandro Burlamaqui, cuyo futuro fue analizado en el programa deportivo Modo Fútbol.

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El mediocampista blanquiazul, que llegó al club a mitad de la temporada pasada, ha sido el centro de constantes rumores sobre una posible salida. Esto se debe principalmente a la drástica reducción de minutos que sufrió en el actual plantel, tras haber firmado un gran segundo semestre durante el año 2025.

La falta de continuidad bajo la dirección de Pablo Guede

Durante la campaña del Torneo Apertura, donde los íntimos lograron coronarse campeones, el futbolista apenas fue considerado como una pieza de recambio. El director técnico argentino, Pablo Guede, optó por otras variantes en el mediocampo, dejando al volante nacional con muy poco rodaje en el terreno de juego.

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Esta situación encendió las alarmas entre los aficionados y la prensa especializada, especulando sobre una posible cesión a otro club para el Torneo Clausura. Sin embargo, la información de primera mano compartida por los comunicadores del entorno íntimo ha tomado un rumbo totalmente distinto.

La postura de Alianza Lima y el futuro del volante

El periodista José Varela, panelista de Modo Fútbol, reveló que no existe ninguna intención de buscarle un nuevo destino al jugador en este mercado de fichajes. “Desde Alianza Lima no se busca una cesión, y desde el lado del jugador tampoco están interesados en buscarle algo para que tenga más minutos”, afirmó.

De esta manera, queda completamente descartado que Alessandro Burlamaqui vaya a dejar la institución de La Victoria en el corto plazo. El mediocampista respetará su contrato vigente, se quedará a pelear un puesto en el once titular y ya se encuentra mentalizado en los objetivos del Torneo Clausura 2026.

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Alessandro Burlamaqui espera ser tomado en cuenta en Alianza Lima. (Foto: X).

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