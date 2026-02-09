Paolo Guerrero lanzó advertencia en la previa del duelo ante 2 de Mayo en Matute: “En ‘La Caldera’…”

De cara al duelo frente a Comerciantes Unidos por la Liga 1, Pablo Guede decidió apostar por una alineación distinta, introduciendo variantes que consideró fundamentales y necesarias para registrar su segundo triunfo en la competencia.

A Alianza Lima le costó resolver este encuentro y se prevé un escenario parecido ante 2 de Mayo en la vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores. En la antesala de este encuentro, Paolo Guerrero habló sobre el próximo adversario del cuadro ‘íntimo’.

Con el respaldo de su gente y la obligación de revertir el marcador, los ‘blanquiazules’ saldrán a proponer desde el arranque frente al combinado paraguayo.

Paolo Guerrero lanzó advertencia antes de enfrentar a 2 de Mayo

Paolo Guerrero, capitán de Alianza Lima, advirtió que enfrentarán a un oponente complicado, que intentará manejar el partido con la ventaja a su favor, por lo que el aliento de la hinchada será clave.

Asimismo, el ‘Depredador’ señaló que prevé un esquema de juego bastante similar al que presentó el equipo ante Comerciantes Unidos en la última jornada del Torneo Apertura.

“Yo creo que va a ser lo mismo (sobre cómo jugó Comerciantes Unidos). Vendrán acá y se darán cuenta que en LA CALDERA es difícil jugar. El otro equipo va a tener las mismas actitudes del rival de hoy, pero tenemos que jugar con eso. El hincha tiene que ser paciente como el día de hoy, eran 5 atrás, había pocos espacios”, expresó le ‘9’ ante la consulta de la prensa.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero a partir de las 19:30 horas de Perú, y será transmitido a través de las pantallas de la cadena internacional ESPN, además de estar disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.

DATOS CLAVES

Paolo Guerrero advirtió que 2 de Mayo utilizará un esquema defensivo en el partido de vuelta.

Alianza Lima derrotó 2-1 a Comerciantes Unidos en Matute con goles de Garcés y Guerrero.

