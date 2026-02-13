Paolo Guerrero reveló cómo está el vestuario y qué debe cambiar Alianza Lima tras fracaso en Libertadores

Luego de la fiesta por el 125º aniversario del Club Alianza Lima en el Jockey Club, Paolo Guerrero, una de las figuras del plantel del primer equipo, volvió a hablar tras el fracaso internacional en la Copa Libertadores 2026. La eliminación a manos de 2 de Mayo de Paraguay en Matute fue un duro golpe para el plantel. Sus declaraciones apuntaron a las sensaciones del vestuario blanquiazul y a lo que sigue para el equipo.

Paolo Guerrero, como prácticamente todo el plantel de Alianza Lima, asistió a la cena por el 125º aniversario del club, aunque los ánimos no fueron los mejores. La eliminación de la Copa Libertadores 2026 generó fuertes críticas y una sensación de desazón por el fracaso internacional. En la temporada 2025 no sólo se logró una histórica clasificación a fase de grupos, sino que se cumplió y todo terminó en cuartos de final de Copa Sudamericana.

Pese a todo esto, el ‘Depredador’ atendió a los medios de comunicación para hablar sobre las sensaciones y a qué apunta el equipo tras la eliminación de Libertadores. “Es durísimo, pero hay que pasar la página. El sábado tenemos una final, un partido importante (ante Alianza Atlético de Sullana en Trujillo por el Apertura 2026). Acá tenemos que sacar los tres puntos“, apuntó.

El objetivo de Alianza Lima, así como lo supo decir Pablo Guede en su primera conferencia de prensa y también mencionó Franco Navarro tras el fracaso internacional, es el torneo nacional de este año. Paolo Guerrero coincide en esto y explicó qué debe cambiar en el equipo. “Nos queda trabajar, corregir errores y enfocarnos en todo“, sintetizó.

“Yo creo que sinceramente no puede haber margen de error, pero lo único que nos queda aquí es trabajar duro y conseguir al final del año el objetivo que queremos todos“, insistió. La postura es clara para el conjunto íntimo, algo en lo que coinciden también en el plantel, otro punto que destacó el experimentado atacante.

El vestuario aliancista sufrió el golpe de la eliminación, según palabras del propio Paolo. No obstante, destacó que “el grupo está más fuerte, más unido“. Es decir, hay una unión interna, algo que se espera pueda ser clave para dar vuelta la página y apuntar al campeonato local.

Paolo Guerrero, en la mira por no patear el penal ante 2 de Mayo

Al margen de estas declaraciones, Paolo Guerrero sigue siendo blanco de la crítica en el periodismo peruano y en los hinchas de Alianza Lima. Todo se debe a que no pateó el penal que terminó fallando Eryc Castillo, en lo que hubiese sido el 1-0 en el primer tiempo del partido de vuelta en Matute.

De hecho, en las últimas horas, se han filtrado videos en redes sociales sobre los instantes previos a la ejecución de Castillo. El balón lo tuvo Federico Girotti para patear, pero una conversación entre el ecuatoriano y el propio Paolo derivó en que sea ‘La Culebra’ quien termine ejecutando. El arquero Ángel Martínez atajó la definición, que terminó siendo un momento clave en la serie.

Datos claves