Paolo Guerrero reveló que el plantel pidió la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima: “No había dudas”

El '9' reveló que el plantel 'blanquiazul' se reunió con la directiva para expresar su respaldo al DT argentino al inicio de la temporada.

Luego de conquistar el Torneo Apertura 2026, Alianza Lima quedó encaminado en su objetivo de pelear por el título nacional. El conjunto ‘íntimo’ logró recuperarse tras un complicado arranque de temporada y terminó celebrando junto a toda su hinchada.

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En medio de los festejos, Paolo Guerrero llamó la atención al revelar que el plantel siempre estuvo par respaldar a Pablo Guede en los momentos más complicados.

Guerrero reveló que el plantel pidió la continuidad de Guede

Tras las celebraciones por el título, los futbolistas de Alianza Lima atendieron a la prensa en zona mixta y uno de los más solicitados fue Paolo Guerrero. El delantero fue consultado sobre la reunión que el plantel sostuvo con la directiva meses atrás para expresar su apoyo a Pablo Guede, en un momento donde los resultados no acompañaban al equipo.

El ‘Depredador’ aseguró que dentro del plantel siempre existió confianza en el trabajo que venía realizando el entrenador y que estaban convencidos de que los resultados llegarían con el tiempo. Además, reconoció que el proceso de adaptación no fue sencillo, debido a que el equipo tuvo que acostumbrarse a una nueva metodología de trabajo.

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“Sí, todos sabíamos como veníamos trabajando, no había dudas para nosotros. Sabíamos que iba a ser duro el adaptarnos a un nuevo proceso, entrenador, cuerpo técnico y modo de trabajo. Pero, iba a dar sus frutos, la paciencia y la estrategia que había dentro del plan que hicieron los Francos y el profe Guede salió magnífico. Ahora tenemos que pensar en el Torneo Clausura”,

Por otro lado, se mostró feliz por la obtención de este primer campeonato de la temporada, aunque dejó en claro que el plantel ya tiene la mira puesta en el Torneo Clausura. “Fuimos contundentes, hicimos un gran trabajo, somos merecidamente campeones del Apertura. Es un día para estar feliz y contentos. Queda un partido para terminar el Apertura de la mejor manera y sabemos que el Clausura va a ser más difícil, competitivo y duro“.

“Hemos demostrado mucha contundencia en el Apertura. Nací aquí, llegué con 7 años y poder celebrar un título con Alianza es lindo”



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima



📹 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/t5Z8iztoE3 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 24, 2026

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Los números de Pablo Guede en Alianza Lima

Pablo Guede dirigió a Alianza Lima en 16 encuentros del Torneo Apertura y consiguió estadísticas destacadas. Bajo el mando del técnico argentino, el elenco ‘blanquiazul’ sumó 12 triunfos, tres empates y apenas una derrota en el campeonato local. Además, uno de los puntos más fuertes del equipo fue el aspecto defensivo, ya que solo recibió siete goles en todo el certamen.

DATOS CLAVES

El delantero Paolo Guerrero reveló que el plantel respaldó a Pablo Guede en momentos difíciles.

El entrenador Pablo Guede registró doce triunfos, tres empates y una derrota en el torneo.

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