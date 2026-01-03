Así sería el potente once de Alianza Lima con todos sus nuevos fichajes

Alianza Lima ha comenzado su pretemporada y tiene uno de los mejores planteles del fútbol peruano. Este año 2026 los de Matute se han dedicado a reforzar el plantel con grandes jugadores. Esto lo deja como uno de los grandes candidatos para salir campeón de la Liga 1. En este caso, Pablo Guede va a tener un reto que no será para nada sencillo.

Publicidad

Publicidad

Hasta el momento son 7 los fichajes que ha hecho Alianza Lima para la nueva temporada. Eso sí, se espera que se pueda completar al menos uno o dos más para finalizar el plantel. Los jugadores que han llegado son: Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carabajl, D’Alessandro Montenegro, Alejandro Duarte, Federico Girotti y Mateo Antoni.

Tweet placeholder

Varios de ellos serán titulares en esta temporada. Lo que no se sabe al 100% es la formación que usará Guede. Por lo general usa un 4-3-3, así que probablemente mantenga esto en el cuadro de La Victoria. Teniendo esto en cuenta, así podría ser el once más potente para los ‘Blanquiazules’.

Publicidad

Publicidad

El once que podría tener Alianza Lima:

Guillermo Viscarra; D’Alessandro Montenegro, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Pedro Aquino, Jairo Vélez, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Federico Girotti.

Alianza Lima con variantes de calidad

ver también Titular con Néstor Gorosito dejará Alianza Lima tras iniciar la pretemporada

Por otro lado, el plantel de Alianza Lima tiene muchas variantes de calidad que podrían ser más que útil en el equipo. Alan Cantero es uno de los jugadores que puede estar en varios puestos, ya sea como extremo, delantero o incluso como interior. Así que habrá que estar atento como es lo que usa el entrenador argentino.

Paolo Guerrero y Luis Ramos en el banco de Matute va a ser un buen dolor de cabeza para el entrenador. Si es que cada que entran hacen gol, van a aportar mucho al equipo, así como también podrían ser una ayuda para los juegos en los que se necesite dos atacantes en el área.

Publicidad

Publicidad

Renovación de contrato de Paolo Guerrero (Foto: Alianza Lima).

Miguel Trauco y Sergio Peña son jugadores de nivel Selección Peruana. Con gran experiencia, si se ponen al 100% podrían ser titulares incluso, pero posiblemente van a tener una buena competencia por un puesto. Habrá que ver si se lo ganan o tendrán que esforzarse en los minutos que tengan desde el banquillo.

Datos Extras

Alianza Lima oficializó 7 fichajes para el 2026, incluyendo a Jairo Vélez y Federico Girotti .

oficializó para el 2026, incluyendo a y . El entrenador Pablo Guede proyecta un esquema 4-3-3 con Carlos Zambrano como titular.

proyecta un esquema con como titular. Paolo Guerrero, Miguel Trauco y Sergio Peña integran el plantel como jugadores de experiencia.

Publicidad