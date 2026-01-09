¿Pasó exámenes médicos? Luis Advíncula se sometió a pruebas y Alianza Lima quedó sorprendido

Luis Advíncula volvió a ser noticia luego de que se difundiera un video en el que se le observa ingresando a un centro médico para realizarse los exámenes correspondientes, un paso clave previo a su incorporación a Alianza Lima.

Las imágenes, compartidas por diversos medios de comunicación a través de Twitter, mostraron además un detalle que no pasó desapercibido: el experimentado lateral peruano apareció vistiendo por primera vez la indumentaria oficial del club ‘blanquiazul’.

Además, se le pudo ver llegando con total normalidad al centro médico, cumpliendo con el protocolo habitual que realiza cualquier futbolista antes de sumarse a un nuevo club. El popular ‘Rayo’ se mostró bastante tranquilo y sin aparentes molestias físicas, algo que fue bien recibido por el entorno ‘íntimo’.

Resultados positivos tras su reciente etapa en Boca Juniors

Los resultados de los exámenes médicos de Luis Advíncula serían favorables. Esto tiene una explicación clara: el lateral viene de realizar la pretemporada con Boca Juniors, su exequipo, lo que le permitió mantenerse en óptimas condiciones físicas.

Desde Alianza Lima tomaron con optimismo esto, ya que confirman que el defensor viene avanzando sin contratiempos en su proceso previo a la firma y posterior integración al plantel principal.

Asimismo, ‘Lucho’ estaría en condiciones de sumarse de manera inmediata al plantel de Alianza Lima, que actualmente se encuentra en Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata como parte de su preparación.

Advíncula se sumaría de inmediato al grupo en Uruguay

Con el visto bueno médico, el siguiente paso sería que Advíncula viaje en las próximas horas para integrarse al equipo que trabaja en territorio ‘charrúa’. La intención del comando técnico es que el lateral derecho se acople rápidamente y pueda sumar minutos en los amistosos internacionales.

De esta manera, Alianza Lima ganaría jerarquía, experiencia y ritmo competitivo con un jugador de amplio recorrido internacional, reforzando una zona clave del campo y aumentando la ilusión de sus hinchas para lo que será la nueva temporada.

DATOS CLAVES

