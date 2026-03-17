La reciente convocatoria del técnico Mano Menezes en la Selección Peruana de Fútbol ya empieza a generar debate, y uno de los puntos más comentados es el posible once titular que soltó el periodista Eduardo Combe en L1 MAX, el cual presenta varias decisiones que no pasan desapercibidas.

Publicidad

Publicidad

Lo que más llama la atención de este once es la mezcla entre experiencia y renovación. La presencia de referentes como Gallese, Yotún y Carrillo se combina con nombres que buscan consolidarse, lo que deja entrever una intención clara de iniciar un recambio sin perder competitividad.

Otro punto que genera sorpresa es la inclusión de algunos futbolistas que no venían siendo habituales en el esquema titular, lo que refuerza la idea de que Mano Menezes está dispuesto a probar variantes y romper con estructuras anteriores para dar paso al cambio generacional.

Bajo un sistema 4-3-3, la alineación estaría conformada por Pedro Gallese en el arco; una línea defensiva con Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; en el mediocampo aparecerían Erick Noriega, Yoshimar Yotún y André Carrillo; mientras que en ataque estarían Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El nuevo ataque de la Selección Peruana

En ofensiva, la apuesta por Grimaldo, Cabrera y Valera sugiere un equipo con movilidad y verticalidad, buscando amplitud por bandas y presencia en el área. Este tridente podría ofrecer una dinámica distinta a lo que Perú mostró en procesos recientes.

ver también Mano Menezes confirmó en qué puesto jugará Erick Noriega en la Selección Peruana: “Ha evolucionado atléticamente”

Si bien se trata de un posible once y no de una confirmación oficial, lo cierto es que la propuesta ya instaló el debate entre hinchas y analistas, que ahora esperan ver si esta idea se traslada al campo en los próximos partidos de la selección ante Senegal y Honduras el 28 y 31 de marzo, respectivamente.

Publicidad

Publicidad

La lista oficial de convocados de Perú por el técnico Mano Menezes. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo juega Perú vs. Senegal?

La Selección peruana tendrá dos amistosos en marzo, que son los partidos que dan el inicio a la era del técnico Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’. El primer partido será ante Senegal el sábado 28 de marzo desde las 11:00 AM en el Stade de France en París.

¿Cuándo juega Perú vs. Honduras?

Perú juega ante Honduras el próximo martes 31 de marzo desde la 1:00 PM en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés, Madrid, España. Este encuentro cerrará los amistosos de marzo, que marcarán los dos primeros encuentros de Perú al mando del técnico Mano Menezes.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El técnico Mano Menezes propone un esquema táctico de 4-3-3 para la selección.

Pedro Gallese lidera la alineación junto a referentes como Yoshimar Yotún y André Carrillo.

El ataque titular incluiría a Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera como tridente.

Publicidad