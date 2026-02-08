El ‘tapadito’ de Pablo Guede que convenció a los hinchas tras el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: “Mandó a callar”

Alianza Lima consiguió un buen triunfo el día de hoy frente a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Si bien en algún momento se complicó el resultado, el marcador final 2-1 reflejó lo que pasó en el campo de juego y son los hinchas blanquiazules quienes encontraron a un valor muy importante dentro del equipo titular que planteó Pablo Guede.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Es cierto, en el pasado reciente se cuestionó duramente las decisiones del entrenador para armar el equipo titular de Alianza Lima, pero esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva eso no ocurrió. Estamos hablando específicamente de Marco Huamán, defensor que naturalmente juega por el sector derecho y que ante Comerciantes Unidos la rompió jugando por izquierda.

Como bien sabemos, en el papel se puede decir que el titular de Alianza Lima como lateral izquierdo es Cristian Carbajal, aunque hoy no pudo estar desde el arranque luego de sufrir una leve conmoción cerebral en el duelo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Bueno, dicha situación fue bien aprovechada por Marco Huamán y así también se lo hicieron saber los aficionados victorianos.

Publicidad

Publicidad

“El mejor de Alianza Lima hoy fue Marco Huamán. Me mandó a callar la boca”, “Podrás estar de acuerdo o no, para mí hoy el relegado Huamán se jugó un partidazo, ojalá siga por esa senda y justifique su regreso a Alianza” y “Hoy fue el mejor partido de Marco Huamán desde que llegó a Alianza y es joven”; fueron los comentarios más interesantes de los hinchas de Alianza Lima a través de ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos

Fuente: ‘X’.

Las sensaciones de Marco Huamán luego de ser una de las figuras en el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Marco Huamán conversó con ‘L1 MAX‘ tras el triunfo de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos por 2-1 en el Estadio Alejando Villanueva. Recordemos que el defensor regresó a Matute hace algunos días cuando estaba acordado que jugaría a préstamo en Cienciano. Es más, ya había sido presentado en Cusco, pero tras los inconvenientes de indisciplina que se dieron en el interna del club es que el comando técnico íntimo optó por negociar su regreso.

Publicidad

Publicidad

“Siempre voy a estar a disposición del técnico en la posición que me necesite. Me preparo para dar lo mejor de mí en cada rol. Este resultado no es solo mérito mío, sino de todo el equipo que se entrega en cada partido. Sinceramente, no estaba dentro de mis planes iniciales volver, pero gracias a Dios las cosas se dieron y estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con mis compañeros. Creo que esto es fruto del trabajo del año pasado”; comentó Marco Huamán post partido.

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

Alianza Lima derrotó 2-1 a Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 .

derrotó a por la segunda fecha del . El defensa Marco Huamán destacó como titular jugando de lateral izquierdo en reemplazo de Cristian Carbajal .

destacó como titular jugando de lateral izquierdo en reemplazo de . Cristian Carbajal fue baja tras sufrir una conmoción cerebral ante el club 2 de Mayo.

Publicidad