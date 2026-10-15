Piero Cari no jugaría más en Alianza Lima en esta temporada 2026

El joven futbolista no entraría en los planes de Pablo Guede en lo que resta del año. Conoce los detalles de su situación y qué pasará con su futuro.

Piero Cari ha sido uno de los jugadores que no ha tenido casi participación en el once titular de Pablo Guede en Alianza Lima. Y sus chances de volver a tener minutos en campo parecen nulas, de acuerdo a la información de la periodista Fernanda Huapaya.

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La situación de Piero Cari es muy complicada. Para Guede no es una opción con la cual contar en estos momentos de la Liga 1 2026. Pese a que ya está trabajando en Alianza Lima tras sus participaciones con la Sub-20 de la Selección Peruana, el entrenador argentino no lo tiene en cuenta.

Según explicó Huapaya en su canal de YouTube, Cari “tiene complicado jugar en Alianza Lima”. No está borrado por Pablo Guede de la consideración, sino que su situación es diferente y tiene que ver con la gran cantidad de ausencias que tuvo durante esta temporada.

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“Estuvo entrenando con el equipo y el tiempo que no estuvo fue corto. Creo que Piero Cari no va a jugar más este año 2026, porque considero que es difícil meterse a un equipo que ya juega a memoria“, aseguró Huapaya en un stream en vivo.

🚨 Tras ser figura en los Juegos ODESUR con la selección peruana, Piero Cari 🇵🇪 fue el autor de los dos goles peruanos en el 2-3 ante Ecuador 🇪🇨 en el primer amistoso U20 de esta fecha.



Con 19 años, tiene que tener más protagonismo en el Alianza Lima de Guede. ✍🏻 pic.twitter.com/nQBx3QULCy — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 4, 2026

“Yo tengo entendido que tiene complicado jugar en Alianza Lima. No está borrado pero sí complicado entrar en la planificación de un equipo que lo tiene como relojito“, agregó la periodista de El Comercio. Así, tal parece que su situación lo margina de ver minutos en esta parte final de la temporada.

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¿Cuál será el futuro de Piero Cari?

El futuro de Piero Cari será tema de conversación para los próximos meses. Si bien termina contrato en diciembre de 2027, la realidad es que con Pablo Guede no ha podido ganar minutos. Aquí es cuando surge la pregunta y si realmente podrá jugar en la próxima temporada con el mismo entrenador.

Hay un detalle no menor: es muy probable que el joven futbolista de Alianza Lima juegue el Sudamericano Sub 20 con la Selección Peruana entre enero y febrero de 2027. Esto quiere decir que volverá a ausentarse con el cuadro blanquiazul, esta vez durante su pretemporada.

Si no está disponible para el momento de la preparación para la temporada 2027, tiene otro factor que le juega en contra de cara a su posibilidad de sumar minutos en Alianza Lima. ¿Habrá posibilidad de un préstamo a un club para que gane minutos?

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