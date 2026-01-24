¿Por qué hay vacíos en el Estadio de Alianza Lima para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami de Messi?

La Noche Blanquiazul 2026 prometía ser una fiesta histórica en Matute con la llegada de Lionel Messi, pero el ambiente luce inusualmente frío. A pesar de tener al mejor jugador del mundo frente a sus ojos, la hinchada de Alianza Lima ha dejado sectores vacíos en las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva.

Noche Blanquiazul 2026 con vacíos notorios

El principal factor de este ausentismo radica en los precios prohibitivos de las entradas, que inicialmente superaron los 400 soles en las zonas populares. Aunque la directiva lanzó descuentos de último minuto del 40% para incentivar la venta, muchos hinchas optaron por el boicot ante lo que consideraron una falta de respeto a su economía.

A la crisis económica se sumó el terremoto institucional que sacudió al club esta semana tras las graves denuncias contra tres de sus figuras principales. La separación de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco rompió la conexión emocional del fanático con el equipo justo antes de su presentación oficial.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo de barristas irrumpió en los entrenamientos de Matute para agredir físicamente a los jugadores del plantel. Este clima de violencia e inseguridad ahuyentó a las familias que suelen asistir a estos espectáculos, prefiriendo la seguridad de sus hogares frente a posibles disturbios.

La Noche Blanquiazul 2026 en Matute. (Foto: X).

Otro motivo clave fue el cambio repentino de horario, pasando de un show nocturno a un evento a plena luz del día por exigencias del Inter Miami. Esta modificación logística, sumada a las altas temperaturas en Lima, despojó al evento de la mística que siempre acompaña a la tradicional “Noche Blanquiazul”.

No nos podemos olvidar de algo importante, la contratación de artistas cuestionados por la opinión pública terminó por generar un rechazo masivo en las redes sociales del club íntimo. Lo que debió ser una vitrina mundial para Alianza Lima se ha convertido en un reflejo de su crisis administrativa más profunda en los últimos años.

¿La Noche Blanquiazul 2026 es un fracaso?

Es la primera vez en la última década que la Noche Blanquiazul no agota sus entradas en menos de 48 horas tras salir a la venta. Para el duelo ante Messi, se han desplegado más de 1,500 efectivos policiales dentro y fuera del recinto victoriano para evitar nuevos incidentes.

¿Cuánto iba a recaudar La Noche Blanquiazul 2026?

El club esperaba una recaudación superior a los 4 millones de dólares. Sin embargo, se proyecta una disminución de hasta un 25% de esa cifra debido a la cantidad de asientos vacíos en las tribunas de Oriente y Occidente, resultado de la devolución y la baja venta de entradas. Un hecho inédito es que, por primera vez en años, el programa de abonos “Hazte Íntimo” no logró asegurar el aforo completo, ya que miles de abonados optaron por no canjear sus códigos de preferencia como forma de protesta.

Noche Blanquiazul 2026 previo al duelo. (Foto: X).

