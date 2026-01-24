Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron los principales apuntados por los hinchas de Alianza Lima por la pobre presentación y el ambiente incómodo en la Noche Blanquiazul. El estadio Alejandro Villanueva mostró varios asientos vacíos debido a los precios excesivos de las entradas, así como por la denuncia por abuso sexual contra los tres futbolistas mencionados.

Publicidad

Publicidad

Durante la jornada de la Noche (Tarde) Blanquiazul se vivió un clima de cierta incomodidad y desgano durante la presentación del plantel del fútbol masculino, liderado por Pablo Guede. Como dato sobresaliente, todos los jugadores fueron presentados de forma grupal para así evitar posibles pitidos o insultos contra alguno en particular.

Tweet placeholder

Sin embargo, más allá de eso, los hinchas notaron un clima extraño. Hubo también muchas caras largas de parte de los futbolistas del primer equipo, sobre todo de figuras como Paolo Guerrero o Luis Advíncula, dos de los que fueron increpados y hasta agredidos por la barra del club hace algunos días.

Publicidad

Publicidad

Culpan a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por mal clima en Noche Blanquiazul

En las redes sociales, hubo muchos comentarios a lo que se vio en la presentación de los futbolistas en la Noche Blanquiazul. Todo estuvo apuntado al ambiente enrarecido debido a la falta de gente y también a lo ocurrido hace pocas horas tras la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Los tres futbolistas no formaron parte de la presentación de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul. Sin embargo, evidentemente, todo lo que ha generado la denuncia por abuso sexual puso al primer equipo en la mira. Por eso, los cuestionamientos, en su mayoría, apuntaron contra los tres jugadores.

ver también Alianza Lima hace anuncio importante después de las denuncias contra Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña

“Todos apáticos e incómodos como si no quisieran pisar la cancha e irse a sus casas. Está claro el daño que ocasionó Zambrano, Peña y Trauco“, apuntó un usuario en X (Twitter). “Resulta inevitable no notar el clima que rodeó la presentación de Alianza Lima, una de las más apagadas que se recuerden en los últimos años“, apuntó otro en la misma red social.

Publicidad

Publicidad

Culpan a Zambrano, Peña y Trauco en la Noche Blanquiazul (X @Kevin007AL).

Culpan a Zambrano, Peña y Trauco en la Noche Blanquiazul (X @Connie_Sports).

Culpan a Zambrano, Peña y Trauco en la Noche Blanquiazul (X @Blanquiazl96).

Publicidad

Publicidad

Culpan a Zambrano, Peña y Trauco en la Noche Blanquiazul (X @MrJonyy).

Los comentarios han sido, en su mayoría, muy hirientes contra directivos y los jugadores mencionados. Es parte del clima difícil que vive el club en estos momentos.

Los detalles de la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Desde Argentina, el programa Otra Mañana de A24 informó sobre la denuncia que efectuó una mujer de 22 años contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Esta causa se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional de Argentina, a cargo del juez Edmundo Rabbione.

Publicidad

Publicidad

La denunciante contó que tuvo un encuentro con los tres futbolistas en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, Uruguay. Cabe recordar que Alianza Lima realizó la pretemporada en tierras charrúas. La joven reveló que conocía a Zambrano y fue invitada a una cena en el cuarto de hotel del futbolista. Presuntamente, fue acompañada por una amiga.

Tweet placeholder

Según su testimonio ante la Justicia, durante esa cena, Zambrano invitó también a Peña y a Trauco y ahí habría ocurrido el episodio de abuso sexual con acceso carnal. La joven no denunció el hecho en Uruguay por miedo y confusión, por lo que lo hizo al volver de inmediato a Argentina.

Publicidad

Publicidad

En su regreso al país, la víctima fue a un centro médico en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires y, luego, al Hospital Múñiz de la Ciudad de Buenos Aires. En dichos centros de salud se activaron los protocolos correspondientes para casos de abuso sexual y se le practicaron todos los exámenes médicos de rigor.

Según informó el mencionado medio de comunicación argentino, la mujer entregó a la Justicia la ropa que utilizó en la noche del presunto ataque. Dichas prendas serán sometidas a pericias de ADN para intentar hallar pruebas biológicas que respalden su declaración ante las autoridades.

Datos claves

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco enfrentan una denuncia por abuso sexual.

enfrentan una denuncia por abuso sexual. Pablo Guede lideró la presentación del plantel en el estadio Alejandro Villanueva.

lideró la presentación del plantel en el estadio Alejandro Villanueva. Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron increpados por la barra días atrás.

Publicidad