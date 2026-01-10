¿Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata 2026?

Luis Advíncula arribó al Perú y de inmediato se puso a disposición de Alianza Lima para comenzar un nuevo desafío de cara a la temporada 2026. El lateral nacional completó sus exámenes médicos, y desde la institución ‘íntima’ han informado sobre la posibilidad de que debute en la Serie Río de la Plata.

Publicidad

Publicidad

En el programa ‘Full Deporte’ de Ovación, el administrador del club ‘blanquiazul’ Fernando Cabada compartió sus impresiones sobre el plantel durante la pretemporada 2026 y también se refirió a la posibilidad de que ‘Lucho’ participe en los amistosos internacionales.

“Hoy vamos a Montevideo, viajo además con un nuevo integrante del equipo, ¿Luis Advíncula? Es correcto. ¿Si jugará? Eso es una decisión de Pablo, pero ya se está incorporando“, expresó el dirigente.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juega Luis Advíncula ante Independiente?

De este modo, la decisión final pasa por Pablo Guede, quien cuenta en su plantel con un futbolista de peso y habitual referente de la Selección Peruana. El jugador llega con un alto nivel de motivación y con la intención de aportar toda su jerarquía y experiencia al conjunto ‘victoriano’.

No obstante, todo indica que su debut no se dará frente a Independiente debido a su reciente llegada al equipo, aunque su aparición en los encuentros ante Unión y Colo Colo aparece como una posibilidad concreta.

ver también Las reacciones de Jefferson Farfán y André Carrillo tras la presentación de Luis Advíncula en Alianza Lima

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata

Alianza Lima vs. Independiente – 10 de enero (19:00 horas de Perú)

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima vs. Unión – 14 de enero (16:15 horas de Perú)

Alianza Lima vs. Colo Colo – 18 de enero (19:00 horas de Perú)

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Luis Advíncula completó sus exámenes médicos y viajó a Montevideo para unirse a Alianza Lima.

El administrador Fernando Cabada confirmó que la participación del jugador depende del técnico Pablo Guede.

Alianza Lima enfrentará a Unión el 14 de enero y a Colo Colo el 18 de enero.

Publicidad