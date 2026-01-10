Las reacciones de Jefferson Farfán y André Carrillo tras la presentación de Luis Advíncula en Alianza Lima

La noticia del momento es la confirmación de que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima por las próximas dos temporadas. Es más, el defensor ya está en Uruguay para sumarse a los trabajos de pretemporada del equipo liderado por Pablo Guede. A raíz de dicha situación es que figuras como Jefferson Farfán y André Carrillo reaccionaron por medio de sus redes sociales oficiales.

En el caso de Jefferson Farfán, sabemos que durante una edición del espacio ‘Enfocados’ se habló bastante de que pueda jugar en Alianza Lima cuando quiera volver al fútbol peruano y así se ha dado. “Te dije desde el primer programa que ibas a cumplir tu sueño en el equipo de tus amores. Mi intuición nunca falla. Dame luz, bebé Luis Advíncula. Arriba Alianza”; comentó vía Instagram.

Por otro lado, André Carrillo fue mucho más conciso y a la vez contundente en el mensaje que compartió luego de que ver Luis Advíncula posó oficialmente con la camiseta de Alianza Lima. “Tu sueño hecho realidad”; dijo el volante y con lo cual queda clarísimo que era un verdadero secreto a voces la intención que tenía el defensor en cumplir uno de los objetivos que tenía desde muy pequeño.

Fuente: Instagram.

¿Cuándo podría ser el debut de Luis Advíncula con camiseta de Alianza Lima?

Luis Advíncula llegó el día de hoy a Uruguay para unirse a sus nuevos compañeros de Alianza Lima, aunque no podrá ser parte del duelo que disputarán el día de hoy en el debut de la Serie Río de la Plata 2026. Así es, los íntimos jugarán frente a Independiente de Avellaneda en el torneo internacional de verano, el cual podrás seguir exclusivamente por la plataforma de ‘Disney+‘.

Al tener pocas horas como jugador de Alianza Lima, es imposible que pueda ser siquiera una opción de recambio para Pablo Guede. Eso sí, pensando en el próximo partido ante Unión el miércoles 14 de enero, tranquilamente el ‘Rayo’ ya podría estar habilitado para sumar sus primeros minutos y así empezar a acoplarse a la idea de juego que viene implementando el comando técnico.

Fuente: Alianza Lima.

Los equipos en donde jugó Luis Advíncula a lo largo de su trayectoria deportiva

Con 35 años de edad en la actualidad, Luis Advíncula ha defendido varias camisetas en el fútbol local e internacional, tales como: Juan Aurich, Sporting Cristal, Hoffenheim, Ponte Preta, Vitória Setúbal, Bursaspor, Newell’s Old Boys, Tigres UANL, Lobos BUAP, Rayo Vallecano y Boca Juniors. Dicho esto, Alianza Lima será el tercer equipo del balompié nacional en el que jugará, el cual posiblemente sea también el último de su carrera deportiva.

