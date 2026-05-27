El dinero que perdió Universitario luego del empate contra Deportes Tolima. Todo por quedar eliminado de Copa Libertadores y la Sudamericana.

Universitario sufrió un demoledor golpe tanto en lo deportivo como en lo financiero tras empatar 0-0 ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental. El equipo crema saltó a la cancha con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Al no pasar de la igualdad frente a la escuadra colombiana, los merengues se despidieron de toda competencia internacional esta temporada.

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El compromiso estuvo marcado por el dominio territorial del conjunto local, que buscó el gol de la victoria de manera incesante desde el pitazo inicial. A pesar de las claras ocasiones generadas en Ate, la falta de contundencia ofensiva y las oportunas intervenciones de la defensa rival terminaron por frustrar las ilusiones de la hinchada crema.

La urgencia del triunfo se combinó con el resultado adverso en el otro partido del grupo, lo que sepultó por completo las aspiraciones internacionales de la institución estudiantil. Este panorama dejó al club en el fondo de la tabla de posiciones, privándolo incluso de disputar los play-offs de la Copa Sudamericana como consuelo.

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El millonario monto que perdió Universitario por la eliminación

En el aspecto económico, la eliminación internacional representa un descalabro financiero de grandes proporciones para las arcas de la institución. Según los reportes oficiales de la CONMEBOL difundidos por los informes oficiales, el club de Ate dejó de percibir la millonaria suma de 1,250,000 dólares por el pase a octavos.

A este cuantioso monto se le debe añadir el bono por mérito deportivo directo que la organización otorga en la fase de grupos. Por no conseguir los tres puntos ante la escuadra de Ibagué, Universitario perdió la oportunidad de sumar 340,000 dólares adicionales, premio entregado por cada victoria en esta instancia.

La catástrofe financiera se completó al perder la última vía de ingresos que garantizaba el acceso a la Copa Sudamericana. Si los cremas hubieran asegurado la tercera posición del grupo, habrían cobrado un cheque de 500,000 dólares por los play-offs, acumulando una pérdida total de 1,590,000 dólares en premios deportivos.

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Pérdidas en taquilla y el nuevo objetivo en la Liga 1

El impacto real en la economía del club es todavía mayor cuando se proyectan las pérdidas comerciales y de recaudación en Lima. Al quedar fuera de los torneos continentales, la directiva no podrá contar con las millonarias taquillas que genera un Estadio Monumental lleno en fases de eliminación directa.

Tras este duro tropiezo en el plano continental, Universitario de Deportes tendrá que enfocar la totalidad de sus esfuerzos en el torneo local. Sin la doble competencia en el calendario, la meta absoluta de la escuadra crema será corregir la falta de gol para asegurar el éxito en la Liga 1.

Universitario terminó fuera de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. (Foto: Paloma del Solar).

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