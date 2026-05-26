Universitario de Deportes se juega su pase en la Copa Libertadores frente a Deportes Tolima en un partidazo en el Monumental.

La Copa Libertadores está llegando a su final en su fase de grupos y esta semana se conocerán a los 16 clasificados. En el grupo de Universitario de Deportes todo está muy parejo. Por lo que cualquier cosa podría pasar en este cierre de grupo que se dará este martes 26.

Publicidad

En el Estadio Monumental de Ate el cuadro de Universitario no pudo ante Deportes Tolima. Terminando por sentenciar su participación en este torneo como último en la tabla de posiciones. No pudo hacer respetar la casa y terminó siendo el único eliminado.

Nacional por su parte logró lo impensado ante Coquimbo Unido. En Uruguay ganó el partido con un único gol que le permitió meterse en la fase de eliminatoria de la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido jugará los octavos de final junto a Deportes Tolima en la Copa Libertadores. Mientras que Nacional estará en la Copa Sudamericana. Por su lado, la ‘U’ queda fuera de la competencia y solo se centrará en el torneo nacional.

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones:

Datos Claves