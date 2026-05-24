¿Qué pasó con Pablo Guede y por qué no fue a la premiación de Alianza Lima en Matute?

Pablo Guede no participó de la más reciente celebración de Alianza Lima y el motivo sorprende a todos cuando fue uno de los pilares del título del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima se llevó el título del Torneo Apertura 2026 luego de la goleada por 3-0 frente a Los Chankas. El éxtasis y la alegría fueron totales en todas las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva, aunque una situación llamó poderosamente la atención y tuvo que ver con la decisión que tomó el entrenador Pablo Guede respecto a su presencia en la premiación.

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Resulta que Pablo Guede no estuvo presente en la ceremonia de premiación por parte de la organización de la Liga 1 y lo más llamativo de la jornada es que tampoco recibió el galardón al mejor entrenador del campeonato, el cual por cierto tuvo que ser entregado al asistente Brayan Angulo. Frente a esta decisión es que el propio protagonista explicó el verdadero motivo de su postura.

“Se lo merecen mucho más que yo (comando técnico). Son los que están en el día a día cortando las imágenes, viendo los partidos. Si yo salgo, como que los tapo. Aparte, nunca festejé y menos cuando hay gente que no quiero ni ver. Entonces, prefiero que ellos disfruten, que son los que están con los jugadores todos los días”; reveló Pablo Guede en conferencia de prensa en Matute.

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Al margen de esta decisión, Pablo Guede hizo mucho más énfasis en el grupo de trabajo que tiene en Alianza Lima. “Pasé en poco tiempo por muchas cosas desagradables, pero la peor fue cuando me dijeron en la tercera fecha que si no ganábamos me tenía que ir. Fue bastante injusto porque no me habría podido desarrollar en mi trabajo y por suerte ganamos. Los jugadores me bancaron a muerte. Fueron ellos con los Navarro los que realmente dieron la cara por mí para que no me echaran y acá estamos“.

Los aciertos de Pablo Guede en Alianza Lima durante el Torneo Apertura 2026

La directiva de Alianza Lima siempre confió en el proyecto deportivo liderado por Pablo Guede y ahora se ven con los resultados tras la obtención del Torneo Apertura 2026. Eso sí, el entrenador tuvo méritos para darle un enorme nivel al equipo y vamos a mencionar algunos de los más relevantes. La llegada de Esteban Pavez fue clave en el mediocampo y hoy es uno de los baluartes.

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El regreso de Marco Huamán también fue muy importante cuando en su momento no tenía espacio en el plantel y tuvo que ser prestado a Cienciano. El poder de la localía en Matute fue demasiado relevante dentro de las aspiraciones de los blanquiazules ya que de 8 partidos jugados en casa ganaron 7 y solo empataron 1 frente a Sporting Cristal. Es decir, hicieron respetar su fortín.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Finalmente, y no por ello menos importante, la importancia de los líderes en la plantilla. Jugadores como Renzo Garcés, Paolo Guerrero y Fernando Gaibor demostraron que sienten la camiseta de la mejor manera y en el campo de juego dieron valor de su tremenda jerarquía. En base a ello es que Alianza Lima, de lejos y con merecimiento, es el mejor equipo del Torneo Apertura 2026.

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