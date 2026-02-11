Es tendencia:
Alianza Lima

¿Qué necesita Alianza Lima ante 2 de Mayo para clasificar a la segunda fase de la Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima recibe hoy a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores y sabe que solo un resultado le da el pase directo.

Por Aldo Cadillo

Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs. 2 de Mayo.
© Producción Bolavip.Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs. 2 de Mayo.

Alianza Lima se juega una verdadera final este miércoles 11 de febrero del 2026 cuando reciba a 2 de Mayo de Paraguay en Matute, por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores, en medio de un clima de máxima tensión deportiva e institucional.

El cuadro paraguayo llega con ventaja tras ganar 1-0 en la ida, por lo que los íntimos están obligados a remontar la serie si quieren seguir con vida en el torneo internacional más importante de Sudamérica.

Para clasificar de manera directa a la Fase 2, donde ya espera Sporting Cristal, Alianza Lima necesita ganar por una diferencia mínima de dos goles, resultado que le permitiría avanzar sin necesidad de definición adicional.

Si el equipo de Pablo Guede logra imponerse solo por un gol de diferencia, el global quedará igualado y la clasificación se definirá directamente por tanda de penales, sin tiempo suplementario.

Imagen
Así anunció Alianza su partido ante 2 de Mayo por Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué resultado necesita Alianza Lima para clasificar a la Fase 2 de la Libertadores?

Un empate o una derrota, por cualquier marcador, significará la eliminación inmediata de la Copa Libertadores, lo que representaría un golpe durísimo para el proyecto deportivo de Alianza Lima en este 2026.

Pronósticos Alianza Lima vs 2 de Mayo: Paolo Guerrero lidera las cuotas para la remontada en la Copa Libertadores

Pronósticos Alianza Lima vs 2 de Mayo: Paolo Guerrero lidera las cuotas para la remontada en la Copa Libertadores

Este escenario pone una enorme presión sobre el técnico Pablo Guede y, especialmente, sobre Paolo Guerrero, el jugador emblema del plantel, llamado a liderar la remontada en una noche que puede ser histórica o completamente traumática para Alianza Lima.

Imagen
Los canales para ver el partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol)

▶️ Los partidos de Libertadores van todos por Disney+ ◀️

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Alianza Lima juega ante 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero desde las 7:30 PM en Matute y por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

¿En qué canal ver en vivo Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+. Además, también tendrás la transmisión gratis por YouTube y podrás disfrutar del minuto a minuto en Bolavip Perú.

Datos claves

  • Alianza Lima recibe a 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero del 2026.
  • El equipo de Pablo Guede debe ganar por dos goles para clasificar directamente.
  • Paolo Guerrero liderará al equipo que busca remontar el 1-0 del partido de ida.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
