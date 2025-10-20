Walter Ribonetto, director técnico predecesor a Juan Reynoso en FBC Melgar, consumó un nuevo fracaso en su carrera. Tras 11 partidos dirigidos, fue despedido como entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, en el fútbol argentino. Así, termina su segundo ciclo en un club en este 2025.

Tal como se conoció de varios periodistas de Argentina y confirmó Bolavip Perú, Godoy Cruz Antonio Tomba le informó el despido a Walter Ribonetto en las últimas horas, luego de la última derrota ante Lanús el pasado viernes por 2-0. Ya tendría un reemplazante.

Es el segundo club que decide terminar el vínculo de Ribonetto en este 2025. Cabe recordar que inició el año como director técnico de FBC Melgar. Tuvo un buen arranque con 7 victorias en sus primeros 9 partidos, pero sufrió de la irregularidad con el correr del tiempo.

Walter Ribonetto, ex entrenador de Melgar (Oficial).

Tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, algunos malos resultados en la Liga 1 y, sobre todo, el hartazgo de los hinchas del ‘Dominó’ terminó por decantar su salida del Perú. Se fue con 13 victorias, 8 empates y 9 derrotas en 30 partidos.

Godoy Cruz, otro fracaso de Walter Ribonetto

Si bien sus estadísticas habían sido más regulares en Melgar, Godoy Cruz fue un paso en falso peor para Walter Ribonetto. Se fue del club con apenas 11 partidos dirigidos desde su llegada en agosto de este año.

Apenas ganó un partido, casualmente ante el último campeón del fútbol argentino, Platense. Pero, luego, perdió 6 partidos y empató otros 4. Es decir que fueron sólo 7 puntos de los 33 posibles los que ganó para un porcentaje de apenas el 21 por ciento de efectividad.

Sin dudas, el 2025 para el entrenador nacido en Corral de Bustos no ha sido para nada bueno, pese al bueno inicio. Habrá que ver si decide ponerle una pausa a su carrera o buscar un nuevo destino por fuera de Argentina.

Godoy Cruz ya tendría elegido a su nuevo entrenador

Con la salida de Walter Ribonetto, Godoy Cruz se movió rápido para encontrarle un reemplazo. Es que desde Bolavip Perú podemos confirmar que Omar ‘El Turco’ Asad será el nuevo director técnico del Tomba de Mendoza.

Asumirá este martes al cargo de entrenador y su debut será ni más ni menos que en el clásico cuyano ante San Martín de San Juan. Firmará contrato hasta diciembre de 2026, pero con una opción de rescisión en diciembre próximo.

Omar Asad va por su tercer ciclo al frente de Godoy Cruz (Getty Images).

Cabe destacar que Omar Asad, a sus 54 años, tendrá su tercer ciclo al frente de Godoy Cruz. Durante su primer ciclo en 2010, logró salvarlo del descenso y clasificarlo a la Copa Libertadores. Logró 18 victorias, 12 empates y sólo 8 derrotas en 38 partidos dirigidos.

Sin embargo, su segundo paso no fue del todo bueno. Apenas dirigió 24 encuentros entre abril y noviembre de 2012 donde perdió en 13 ocasiones y sólo logró 6 victorias.

El ‘Turco’ volverá al fútbol argentino, ya que no dirige allí desde 2017 cuando lo hizo en Estudiantes de San Luis. Tras este paso, triunfó en Bolivia donde conquistó su único título como entrenador en Always Ready en la temporada 2020. También dirigió otros clubes como San Lorenzo, Emelec, Atlas de México, San José Oruro y El Nacional de Ecuador.