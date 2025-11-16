Paulo Autuori no lo tuvo en cuenta en Sporting Cristal y se fue de Perú para mejorar, pero su club ahora descendió

La temporada 2025 de Sporting Cristal no ha sido la mejor de todas y como consecuencia de ello es que no estuvieron ni cerca de pelear por el título nacional. Eso sí, el primer semestre fue mucho peor que este segundo ya que se vieron rendimientos por muy debajo del nivel, por decir lo menos. A raíz de ello es que varios jugadores salieron de la plantilla y Misael Sosa estuvo en dicha lista.

Publicidad

Publicidad

El atacante argentino llegó a Sporting Cristal como una de las apuestas extranjeras más importantes del club, pero nunca se ganó un puesto titular. Finalmente, al término del Torneo Apertura 2025, fue vendido a Godoy Cruz y nadie esperaba que ahora estuviese atravesando un verdadero terremoto. Así es, el ‘Tomba’ perdió la categoría y jugará la segunda división en el año 2026.

Tweet placeholder

Misael Sosa salió de Sporting Cristal ante la nula chance de minutos que tenía en el equipo, además porque no había marcado la diferencia en los partidos que había jugado. Un gol en la presentación de la plantilla 2025 fue lo más llamativo de su estadía en el Rímac y regresó a su país por una mejoría. Esto no sucedió y hoy es parte de un triste final que los hinchas de Godoy Cruz lamentan y mucho.

Publicidad

Publicidad

Los números de Misael Sosa en Sporting Cristal y Godoy Cruz durante el 2025

Luego de pertenecer a las filas de Deportivo Maipú de Argentina, la directiva de Sporting Cristal apostó por el fichaje de un Misael Sosa que llegó a la Liga 1 con cierta esperanza de marcar la diferencia. No lo hizo ya que en 17 partidos jugados entre torneo local y Copa Libertadores, tan solo anotó 2 goles y no dio ninguna asistencia. Además, no pudo consolidarse como un titular habitual.

ver también Lo sufre Paulo Autuori y lo celebra Manuel Barreto: las ligas del exterior que buscan el fichaje de Maxloren Castro

A mitad de año, fue vendido a Godoy Cruz y tampoco es que haya podido estar a la altura de las expectativas, quizá como gran parte de la plantilla que perdió la categoría. El extremo de 23 años jugó un total de 11 partidos con el ‘Tomba’ y no pudo convertir goles ni tampoco dar asistencias. Es de esta manera que la temporada 2025 no pudo ser muy beneficiosa que digamos para el jugador.

Publicidad

Publicidad

Fuente: La Pagina Bodeguera

Lo que se le viene a Sporting Cristal en el tramo final de la Liga 1 2025

Lejos de la posibilidad de haber podido salir campeón de la Liga 1 2025, ahora Sporting Cristal se alista para disputar la última fecha del Torneo Clausura cuando enfrente en condición de visita a Atlético Grau el próximo miércoles 19 de noviembre en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. Luego de ello, deberán esperar por el rival que les tocará en los playoffs del campeonato para definir a los clasificados de cara a la Copa Libertadores 2026.

DATOS CLAVES

Misael Sosa , exdelantero de Sporting Cristal , descendió con Godoy Cruz a la segunda división argentina para el 2026 .

, exdelantero de , descendió con a la para el . Misael Sosa fue vendido a Godoy Cruz al término del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 .

fue vendido a al término del de la . En 2025, Misael Sosa anotó 2 goles en 17 partidos con Sporting Cristal y 0 goles en 11 partidos con Godoy Cruz.

Publicidad