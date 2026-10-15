Revelan que Pablo Guede no contaría más con Alan Cantero si renueva con Alianza Lima

Pensando en la temporada 2027, existe la posibilidad de que Alan Cantero no continúe en Alianza Lima por una decisión de Pablo Guede. Conoce los detalles del caso y qué pasaría exactamente con el atacante.

Si bien todavía no termina el campeonato y Alianza Lima tiene como principal objetivo el título nacional, hay noticias muy importantes dentro de las decisiones del comando técnico pensando en la temporada 2027. En el caso de que Pablo Guede renueve su vínculo contractual y vuelva a estar al frente del proyecto que planea la directiva, el nombre de Alan Cantero se mantendría al margen del club.

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Fuente: Alianza Lima.

Así es. A pesar de ser uno de los jugadores por los que en su momento se luchó para comprar el pase y tenerlo por más tiempo en Alianza Lima, hasta diciembre del año 2028 en principio, fue el periodista Marcello Merizalde quien reveló que Alan Cantero no estaría dentro de las planificaciones futuras de Pablo Guede ya que el nivel futbolístico decayó en demasía durante los últimos meses.

“Si sigue Pablo Guede en el 2027, veo complicado que Alan Cantero continúe en Alianza Lima. Cantero es un futbolista que a Guede siempre le gustó, que recibió muchas chances, pero ahora como que ha decepcionado. Cuando fue la pretemporada volaba y hacía goles. Recordemos el golazo a Sport Huancayo, pero luego decayó su nivel y se lesionó también”; reveló en ‘El Arranque‘.

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En esta misma línea, Marcello Merizalde habló de la irregularidad de Alan Cantero en Alianza Lima. “Uno podía pensar que el año pasado le costó porque no hizo pretemporada o porque también se jugaron muchos partidos, pero este año hizo pretemporada, entrenó bien y aún así su nivel arrancó en alza y luego fue decayendo. Y bueno, al final conocí que al jugador lo puede usar, pero que a Pablo Guede no le termina de convencer desde lo futbolístico“.

Los números de Alan Cantero en la temporada 2026 y su futuro en Alianza Lima

Alan Cantero no terminó de destacar con Alianza Lima en lo que va de la temporada 2026 ni tampoco se pudo ganar un lugar importante dentro del equipo titular. Siendo más una opción de recambio desde el banco de los suplentes, el atacante argentino ha disputado hasta el momento un total de 24 partidos, en donde tan solo anotó 2 goles y registró 3 asistencias.

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Con vínculo contractual hasta finales del año 2028 y con la más reciente información brindada por el comunicador Marcello Merizalde, es muy probable que la permanencia de Pablo Guede en Matute signifique que el delantero tenga que buscar un nuevo destino. Ya sea a través de un préstamo o una rescisión de contrato, lo concreto es que el panorama parece oscuro para el protagonista.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Alan Cantero tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del año 2028 .

tiene contrato vigente con hasta diciembre del año . Alan Cantero registra 2 goles y 3 asistencias en 24 partidos este 2026 .

registra en este . Pablo Guede no tendría al atacante en sus planes para la temporada 2027.