Cecilio Waterman, el delantero panameño, fue una figura clave en la histórica victoria de Coquimbo Unido en la Primera División de Chile, logrando el primer título del equipo en 67 años tras una victoria por 2-0 contra Unión La Calera. Waterman, exjugador de Alianza Lima, fue fundamental en esta memorable campaña, anotando nueve goles en el torneo y abriendo el marcador en el partido decisivo, lo que representa su primer campeonato de liga profesional.

Publicidad

Publicidad

Cecilio Waterman recordó a Alianza Lima de Perú

Tras las celebraciones en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Waterman rompió su silencio mediático en una entrevista con TNT Sports. Visiblemente emocionado, el atacante expresó un profundo malestar al comparar su exitosa temporada en Chile con su difícil pasado reciente en el fútbol peruano con Alianza Lima. Sus declaraciones fueron las más impactantes del día, eclipsando incluso la euforia del campeonato.

Cecilio Waterman jugando en Alianza Lima. (Foto: X).

Waterman declaró: “Estoy agradecido con la gente de Chile que me trató siempre de la mejor manera. El año pasado fui a Perú y no la pasé nada bien. Me lesioné, la pasé mal”, refiriéndose a su tiempo en el club blanquiazul en 2024. Su paso por La Victoria estuvo marcado por lesiones, incluyendo un desgarro muscular y una fractura de hombro, que limitaron su rendimiento y generaron críticas de la afición a pesar de sus cinco goles.

Publicidad

Publicidad

Historia de superación en Cecilio Waterman

El jugador panameño continuó explicando el giro en su carrera: “Fui a América de Cali y no me dieron nada por el hombro… Coquimbo me recibió y, mira, ahora es campeón del fútbol chileno”. Con esto, Waterman no solo celebró un título, sino también una profunda revancha personal y profesional. En el club chileno encontró el apoyo médico y la continuidad deportiva que le habían faltado, logrando la estabilidad necesaria para demostrar su valía y ganar su primer trofeo de Primera División.

ver también Dos figuras del fútbol ecuatoriano llegarían a Perú: como fichajes de Alianza Lima y Universitario

Waterman también explicó su discreción pública durante gran parte de la temporada: “Recuerdo que en la primera fecha había muchas críticas al comienzo, dejé de dar entrevistas porque me enfoqué en lo mío, pido disculpas si no respondí… pero estaba esperando este momento”. El delantero confesó que su “cura de silencio” fue una estrategia para manejar la presión y concentrarse en su juego, lo que, según los resultados, lo convirtió en el principal referente ofensivo de Coquimbo.

Publicidad

Publicidad

Cecilio Waterman agradeció el apoyo total

Para finalizar, el delantero panameño expresó su profunda gratitud: “Trabajé fuerte, humildemente se vieron los frutos en la cancha, le agradezco a mis compañeros y al cuerpo técnico”. También agradeció a Rodrigo Holgado (excompañero en Chile), reconociendo que su recomendación fue clave para que el presidente de Coquimbo Unido concretara su fichaje, un detalle que resalta la importancia de las conexiones en su camino hacia el éxito.

DATOS CLAVES