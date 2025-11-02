El mercado de pases para la temporada 2026 de la Liga 1 está al rojo vivo, con Alianza Lima y Universitario de Deportes, los dos gigantes del fútbol peruano, enfocando su atención en el competitivo fútbol ecuatoriano. Un destacado extremo y un potente delantero centro han surgido como objetivos principales en los últimos días, generando gran expectativa entre sus hinchadas, especialmente de cara a sus próximas participaciones en la Copa Libertadores.

Alianza Lima y Universitario miran al Ecuador

En La Victoria, el extremo ecuatoriano Janner Corozo, actualmente en el Barcelona SC, es el principal foco de interés para Alianza Lima. La prensa ecuatoriana ha reportado un fuerte acercamiento del club blanquiazul, que ve en la velocidad y capacidad de desequilibrio de Corozo piezas clave para el esquema del técnico Néstor Gorosito. El jugador, quien es un habitual en las convocatorias de su selección, tiene una cotización superior al millón y medio de euros, lo que implicaría un considerable esfuerzo económico para Alianza Lima en su búsqueda de un equipo de jerarquía para el próximo año.

Janner Corozo jugando en el Barcelona SC ante River Plate. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Por su parte, Universitario de Deportes ha mostrado un fuerte interés en el delantero argentino Claudio Spinelli, del Independiente del Valle de Ecuador. Spinelli, quien incluso le anotó un gol a la “U” en la reciente Copa Libertadores, es visto como el atacante extranjero que el cuadro ‘crema’ necesita para garantizar contundencia y reemplazar el rendimiento irregular de sus últimos delanteros. La directiva, liderada por Álvaro Barco, ha evaluado positivamente las características del jugador.

Claudio Spinelli de Independiente del Valle celebrando ante Atletico Mineiro en Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

Inversión fuerte para Alianza Lima y Universitario

No obstante, el aspecto económico representa el principal obstáculo para concretar ambas transferencias. Tanto Janner Corozo como Claudio Spinelli tienen contratos vigentes con sus respectivos clubes en Ecuador y poseen un alto valor de mercado. En el caso de Spinelli, a pesar del interés genuino, diversas fuentes periodísticas sugieren que su ficha estaría fuera del presupuesto de Universitario, lo que obligaría al club a buscar delanteros de perfil similar pero más accesibles financieramente.

El marcado interés de ambos clubes peruanos por figuras provenientes de la Liga Pro ecuatoriana refleja una tendencia en el mercado, impulsada por la reciente y exitosa experiencia con jugadores de esa nacionalidad en Perú. Los equipos peruanos buscan reforzar sus plantillas con futbolistas de roce internacional para mejorar su desempeño en la Copa Libertadores, superando los resultados de años anteriores.

Alianza Lima y Universitario deben definir pronto

Se espera que en las próximas semanas, conforme se acerque el final de la temporada oficial de la Liga 1, ambos clubes intensifiquen sus gestiones para definir los fichajes. Si bien la llegada de Corozo a Alianza Lima y de Spinelli a Universitario aún se mantiene en el ámbito del rumor y las negociaciones complejas, estos nombres evidencian la ambición de los ‘compadres’ por conformar planteles competitivos y protagonistas en el 2026.

