Por lo legal: Alianza Lima se defiende oficialmente de las denuncias de Universitario por el clásico

Alianza Lima mediante un comunicado oficial, respondió las denuncias de Universitario. Para evitarse problemas legales que venga prontamente.

El reciente superclásico del fútbol peruano jugado el pasado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva se sigue disputando fuera de las canchas. Tras los reclamos públicos presentados por la directiva de Universitario de Deportes, la institución victoriana rompió el silencio con una contundente respuesta formal.

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A través de un pronunciamiento emitido este 14 de septiembre de 2026, el Club Alianza Lima salió al paso de las acusaciones vertidas sobre la atención brindada a la delegación visitante. La institución blanquiazul aseguró que todas las acciones realizadas se mantuvieron dentro del marco normativo vigente.

Alianza Lima y su comunicado ante cuestionamientos de Universitario. (Foto: X).

Protocolo de seguridad y logística aprobada

El detonante de la controversia fueron las quejas vertidas por voceros de Universitario, entre ellos el directivo Franco Velazco, quienes señalaron presuntas restricciones severas y falta de garantías en el área asignada a su comitiva en Matute. Frente a ello, la dirigencia íntima negó cualquier tipo de trato arbitrario o improvisado.

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“El dispositivo de seguridad aplicado en el Estadio Alejandro Villanueva corresponde al protocolo aprobado con anterioridad al partido por las autoridades competentes”, puntualizó Alianza Lima en el comunicado oficial. Con ello, la directiva remarcó que las zonas asignadas obedecían a planes de seguridad previamente normados.

La entidad blanquiazul explicó que dicho plan de operaciones establecía con claridad “las ubicaciones asignadas a las delegaciones, las zonas de circulación restringida y las condiciones aplicables durante el desarrollo del evento”.

Conocimiento previo desde Alianza Lima

Desde La Victoria sostienen que no existieron cambios de último momento ni medidas coercitivas contra los dirigentes o delegados cremas. Todos los desplazamientos y accesos se ejecutaron tal como se había coordinado en las reuniones técnicas previas con la Policía Nacional del Perú y las autoridades correspondientes.

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Alianza Lima trabajó bien la logística de este partido clásico según comunicado. (Foto: X).

“El Club ejecutó dicho protocolo en los términos establecidos y no aplicó ninguna disposición distinta a lo previamente acordado”, enfatizó la institución blanquiazul. Asimismo, sostuvieron que las reglas aplicadas “eran de conocimiento previo de las partes”.

Documentación y pruebas ante la Liga 1

Con estas afirmaciones, Alianza Lima desestima que se hayan vulnerado los acuerdos de reciprocidad o las garantías mínimas para los representantes de Universitario durante el choque por el torneo local.

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Ante la intención manifestada por Universitario de llevar sus reclamos a las comisiones disciplinarias de la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en Matute afirman estar preparados para el proceso legal.

Alianza Lima le respondió a Universitario

“El Club cuenta con la documentación del dispositivo y con el registro del encuentro, y los pondrá a disposición de la instancia que corresponda”, concluyó la dirigencia victorianas en el escrito firmado en La Victoria.

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De esta manera, Alianza Lima deja la resolución del conflicto en manos de las autoridades deportivas. El club confía en que los informes arbitrales, policiales y de los delegados del partido ratificarán que el espectáculo deportivo se desarrolló según el reglamento de la competición.

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