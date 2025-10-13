Tras el fracaso de Alianza Lima en la Liga 1, Reimond Manco dejó contundente mensaje: “Tiene jugadores…”

Alianza Lima atraviesa un momento difícil en su lucha por el Torneo Clausura 2025, ya que se ha distanciado considerablemente de Universitario en la tabla. En este contexto complicado para el cuadro ‘íntimo’, Reimond Manco no dudó en pronunciarse y señaló directamente a la dirigencia como principal responsable de que el club no esté en condiciones de pelear por el título.

En su programa ‘A dormir con Rei’, el exjugador de la Selección Sub-17 resaltó que el elenco ‘crema’ ha sabido ganarse su lugar en la cima gracias a su rendimiento colectivo y regularidad.

Sin embargo, reconoció que los ‘blanquiazules’ cuentan con un plantel superior en cuanto a talento individual, criticó que no hayan logrado encontrar un esquema de juego que potencie esas cualidades.

“Nadie le ha regalado nada a Universitario. Creo que los partidosque ha ganado los ha ganado bien, siendo superior, el más regular. Para mí Alianza tiene mejor plantel, pero la ‘U’ mejor equipo. Alianza tiene jugadores de más renombre, técnicos, con más experiencia, pero son individualidades y como equipo no funcionan”, explicó.

El plantel de Alianza Lima previo a un partido de Liga 1.

Quiere que Alianza Lima alcance el título nacional

Manco también aprovechó en responder a quienes cuestionan sus comentarios sobre Alianza Lima. Aseguró ser un hincha apasionado del club, pero dejó en claro que eso no le impide señalar los errores que, a su parecer, está cometiendo la dirigencia en su intento por alcanzar el título de la Liga 1.

“Yo como hincha de Alianza Lima digo que las cosas no salieron bien, se dejó de lado el torneo local y eso es un fracaso. No vengan a decir que los árbitros, la FPF, porque la ‘U’ ganó sus partidos bien, y Alianza dejó ir puntos. No porque sea hincha de Alianza me voy a hacer el ciego. Felicito a Universitario que pronto saldrá campeón, pero eso no quiere dejar de decir que no quiera ver a Alianza campeón“, sentenció.

¿Qué partidos le restan a Alianza Lima?

A continuación, conoce los partidos que aún debe disputar Alianza Lima en lo que queda del Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito buscará sumar todos los puntos posibles y mantener viva la esperanza de pelear por el título en la recta final del campeonato nacional:

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sport Boys (local)

Fecha 15: Sport Huancayo vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 16: Alianza Lima descansa

Fecha 17: Alianza Lima vs. Melgar (local)

Fecha 18: Deportivo Binacional vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 19: Alianza Lima vs. UTC (local)

