Reimond Manco minimiza el inminente fichaje de Jairo Vélez por Alianza Lima: “No hay sentido de pertenencia”

El acuerdo entre Jairo Vélez y Alianza Lima viene siendo la noticia del momento en el medio local. Luego de no llegar a buen puerto con Universitario de Deportes, en donde hace algunos días salió campeón de la Liga 1 2025, en Matute se avivaron y están a punto de oficializar un fichaje que claramente pocos esperaban. Dicho esto, hay posturas en donde le restan enorme importancia.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @theatharis

En esta oportunidad, fue Reimond Manco quien reveló lo que realmente representaría el arribo de Jairo Vélez a Alianza Lima cuando sus actuaciones con camiseta de Universitario de Deportes están bastante frescas en el hincha crema, sobre todo cuando en el último tramo del Torneo Clausura 2025 se ganó el puesto de titular dentro de las planificaciones de Jorge Fossati.

“Si Vélez llega a Alianza, no sería como cuando se fue Esidio. Creo que lo de Jairo podría ser similar a lo que pasó con Hohberg. No sé cuánto sentido de pertenencia o identificación tenga la hinchada con Jairo en la ‘U’. Lo aprecian, pero llegó recién este año y, aunque ha tenido buenas actuaciones, no es como si Polo se fuera a Alianza”; dijo Reimond Manco en el programa ‘Juego Cruzado‘.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto pagó Alianza Lima por el fichaje de Jairo Vélez?

Las últimas informaciones aseguran que Universitario de Deportes no llegó a un acuerdo por los servicios de Jairo Vélez, quien mantenía contrato con la Universidad César Vallejo de Trujillo. Es ahí en donde apareció Alianza Lima para abonar 125 mil dólares por un pase que durará hasta la temporada 2028, con lo cual incluso luego se pudo descifrar el salario que le espera al volante en Matute.

ver también Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Sporting Cristal en los Playoffs de Liga 1 2025

Fuente: @CHELONETA10

Publicidad

Publicidad

El mediocampista ecuatoriano de 30 años recibiría un salario mensual de 60 mil dólares, según Carlos Alberto Navarro, lo cual es muchísimo más de lo que en el equipo merengue ganaba. En conclusión, si es que Jairo Vélez completa todo su contrato en Alianza Lima, se llevará más de 2 millones de dólares. Así fue que se concretó uno de los fichajes más llamativos en el actual mercado de pases.

Tweet placeholder

Los números de Jairo Vélez con Universitario en la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes a lo largo de la temporada 2025, Jairo Vélez completó un total de 37 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los cuales anotó 3 goles y registró 2 asistencias. Además, sumó 1.460 minutos de competencia en cancha, así que tampoco hablamos de unas estadísticas tremendas o algo por el estilo. Veremos cómo termina dándose su adaptación en Alianza Lima y si es que con su juego puede ganarse al hincha.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES