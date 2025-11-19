La reciente caída de la Selección Peruana ante Chile ha encendido el debate sobre el rendimiento individual, con el mediocampista Jairo Concha en el centro de las críticas. El exseleccionado y actual comentarista, Reimond Manco, no se contuvo y lanzó una “sentencia fulminante” contra el actual jugador de Universitario de Deportes, poniendo en seria duda su continuidad en el equipo nacional.

Reimond Manco contra Jairo Concha

Durante su intervención en el programa de YouTube “Línea de 5”, Manco fue tajante al señalar que la falencia de Concha no es técnica, sino de actitud y personalidad en el campo. “Lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta”, afirmó Manco, identificando una falta de iniciativa crucial en los momentos donde el equipo requiere liderazgo en la creación y distribución.

Reimond Manco cargó contra Jairo Concha. (Foto: X).

El punto más fuerte de la crítica se enfocó en la pasividad del ’10’ en la zona medular. Según Manco, en partidos de alta exigencia, es imperativo que un volante solicite el balón bajo presión para ofrecerle “oxígeno al equipo”, una acción que Concha, a su criterio, elude. “Hay partidos donde necesitas pararte al lado del ‘6’ y pedir la pelota tú para tenerla… cosa que él no lo hace ni lo asume”, sentenció, acusándolo directamente de “esconderse” al vestir la camiseta nacional.

Jairo Concha se llevó duras críticas

La comparación con su desempeño en su club fue inevitable. Manco exigió que Concha replique en la selección el liderazgo que sí muestra en la ‘U’. “Tienes que hacer lo que haces en la ‘U’ cuando asumes. En la selección no se te ha visto”, aseveró. En este contexto, Manco hizo un llamado a la federación y al cuerpo técnico a cesar los “experimentos”, enfatizando que “la selección no es un equipo de prueba”.

La crítica de Manco trasciende un error puntual (como el que derivó en el gol chileno), enfocándose en la proyección futura del jugador con el combinado patrio. “No se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa en el fútbol. El tema pasa por la personalidad,” explicó, antes de emitir su conclusión más dura: “Y si no asumes, no estás para ser jugador de selección”.

Reimond Manco perdió la paciencia

Las declaraciones de Manco, que reflejan el sentir de la afición que demanda mayor liderazgo en el mediocampo peruano, han intensificado el debate sobre el rol de Jairo Concha en las futuras convocatorias y reavivan la discusión sobre el recambio generacional y la madurez de los convocados.

DATOS CLAVE