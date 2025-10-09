La muerte de Miguel Ángel Russo generó mucha tristeza en el fútbol sudamericano. Si bien no le fue bien en su paso por Alianza Lima, en Perú también hubo suma angustia por el triste deceso del director técnico argentino. En este sentido, apareció Leao Butrón, quien supo ser uno de los arqueros del conjunto blanquiazul durante los 15 partidos que dirigió a ese club.

Leao Butrón estaba en la parte final de su carrera cuando Russo asumió a comienzos de 2019, luego de su exitoso paso por Millonarios de Colombia. Al contrario de varios rumores en el pasado, el exarquero confesó que lo unía una amistad con el entrenador.

“Súper triste por lo que le ha pasado al profesor, seguramente es parte de la vida. Estoy sorprendido porque en el 2019 pude hacer una buena amistad con él. Resulta que yo me lesiono y estuve fuera 3 meses del campo… Esa ausencia hizo que yo fuera a los entrenamientos y viera a mis compañeros desde afuera“, dijo en una entrevista con DSports.

“Y Russo cuando no hacía parte táctica, nos poníamos a conversar y me contó mucho sobre lo que le pasó cuando estaba en Colombia“, siguió. Y añadió con más detalle: “El como luchó con la enfermedad, uso mucha medicina natural, me contó sobre ese tema. Yo hice una gran amistad con el profesor. Entonces, para mí fue espectacular haberlo conocido, no solo como técnico sino como persona“.

Leao Butrón aseguró que nunca se peleó con Miguel Ángel Russo

Además de la amistad que los unía, hubo rumores de una pelea con Miguel Ángel Russo. Esto había trascendido luego de que el entrenador le dijo que iba a ser suplente de Pedro Gallese. Sin embargo, se encargó de desmentir todo.

“No sé si sea el momento de decirlo, pero mucha gente comenzó a hablar como si yo me hubiese peleado con él en Alianza Lima y nada que ver, estaban lejos de la realidad. Hicimos una gran amistad por consecuencia de la lesión que tuve. Me gustó haberlo conocido. Con el plantel era un entrenador serio, bastante serio. Me tuvo tres meses afuera, pero me sentaba a mirar y ahí conversábamos”, empezó diciendo.

“No creo que sea una infidencia y él me dijo que sabía lo que he hecho en Alianza, que no era ningún tonto, pero Pedro Gallese es el arquero de la Selección Peruana. Nunca tuve problemas con él porque fue un tipo frontal. Yo tapé los primeros partidos y me fue muy bien. Me dijo que sabía lo que era, pero que Pedro era el titular”, cerró.

El mensaje de Alianza Lima por la muerte de Miguel Ángel Russo

Tras conocerse la noticia de la muerte del entrenador argentino, hubo comunicado de parte de Alianza Lima, mostrando su respeto a su memoria. “El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!”, escribieron desde el club.

