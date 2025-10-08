¿Los quiere retirar? Guillermo Salas sentenció el futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima: “A ojos cerrados…”

Alianza Lima aún se mantiene firme en la pelea por el título del Torneo Clausura 2025, pero la realidad indica que no tienen la primera opción y hoy en día están bastante lejos del objetivo. Al igual que otros equipos del campeonato, ya podrían ir analizando opciones de cara a la próxima temporada y entre las decisiones más importantes que deberán tomar tiene que ver la estadía o no de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en la institución.

Frente a este escenario es que Guillermo Salas, exentrenador de Alianza Lima y quien fuera campeón del fútbol peruano en el 2023 con el club de sus amores, sostuvo una opinión bastante llamativa sobre la elección que podría tomar la directiva victoriana de cara al próximo año. Sabiendo que ambos delanteros estarán próximos a cumplir 42 años de edad y que no deberán regalar nada en el aspecto físico, veamos la postura del popular ‘Chicho’.

“Este fin de año para Alianza será de decisiones. Paolo y Hernán son referentes, pero el fútbol te pide otras cosas. Son jugadores que tienen más de 40 años y tiene que haber cambios. A ojos cerrados, elegiría a Paolo. Juega afuera, adentro, a los costados. Es la primera salida directa del equipo. Paolo es un crack”; enfatizó Guillermo Salas en una reciente entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ respecto a su preferencia entre ambos goleadores.

¿Cuál es la decisión de Alianza Lima sobre el futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gerson Cuba, se ha podido filtrar que desde la interna de Alianza Lima esperarán con calma la decisión que tomarán Paolo Guerrero y Hernán Barcos respecto al futuro de sus carreras. Si quieren continuar compitiendo o ponerle fin de su trayectoria, la institución como tal apoyará dichos escenarios sin presentar ningún tipo de discrepancia ni nada por el estilo.

“A propósito de las declaraciones de Paolo Guerrero y su posible continuidad en Alianza Lima, es bueno recordar lo mencionado en la transmisión de hace algunas semanas: en tienda íntima existe la predisposición de escuchar el deseo no solo de Paolo, sino también de Hernán Barcos. Sea cual sea la decisión que ellos tomen (continuar o el retiro), el cuadro blanquiazul no pondrá objeciones”; detalló el periodista a través de su cuenta oficial de ‘X’.

¿Quién es el titular hoy en día para Néstor Gorosito: Paolo Guerrero o Hernán Barcos?

Teniendo en cuenta que Alianza Lima compitió en Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana de manera paralela hasta el pasado mes de septiembre, tanto Paolo Guerrero y Hernán Barcos tuvieron diversos minutos de competencia en la cancha. Ya sea por distribución de momentos o por lesiones de cada uno, pero ambos delanteros han sido parte importante del equipo. Ahora, cuando Néstor Gorosito necesitaba poner el 11 estelar y todos sus jugadores estaban al 100%, era el ‘Depredador’ quien siempre tenía y tiene un paso adelante.

