Miguel Ángel Russo murió a los 69 años de edad y desde Alianza Lima hubo un comunicado oficial sumándose a las muestras de respeto por la noticia. El entrenador argentino supo dirigir al conjunto blanquiazul, donde no tuvo un buen paso. Pese a ello, los hinchas sorprendieron con sus mensajes.

Publicidad

Publicidad

Este miércoles 8 de octubre se confirmó el triste fallecimiento de quien era el entrenador de Boca Juniors. Miguel Ángel Russo padecía problemas de salud por los que estaba internado en su casa. Murió rodeado de su familia y seres queridos.

Tras conocerse la noticia, el fútbol sudamericano mostró su respeto y dedicaron varios mensajes en homenaje a la memoria del entrenador argentino. Jugadores, como el caso de Luis Advíncula en Boca, clubes de Argentina y Sudamérica, como Alianza Lima, emitieron sendos comunicados en donde lamentaron esta dolorosa pérdida.

Los mensajes de los hinchas de Alianza Lima tras el comunicado por la muerte de Russo

“El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!“, fue el comunicado oficial publicado por las redes sociales oficiales del conjunto íntimo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cabe recordar que Russo estuvo en Alianza Lima entre enero y abril de 2019 donde sólo dirigió 15 partidos. Tuvo un buen inicio con tres victorias en los primeros cinco partidos y un empate ante River Plate por Copa Libertadores (Cristian Ferreira le sacó la victoria en la última). Pero, desde ahí, tuvo siete derrotas en 10 partidos, lo que marcaron el final de su ciclo de forma abrupta.

Publicidad

Publicidad

Pese a no haber dejado buenos resultados, los hinchas blanquiazules mostraron su respeto y hasta se lamentaron de no haber aprovechado mejor su tiempo de trabajo. “Que oportunidad perdimos al desperdiciar un DT como Russo”, tiró un hincha comentando la publicación del club.

Comentarios de hinchas de Alianza Lima por la muerte de Russo (X @ClubALoficial).

“Con un plantel a la altura no tengo dudas q se hubieran dado buenos resultados”, tiró otro aficionado blanquiazul. “Descansa en paz profe, en Alianza no tuviste una buena etapa propia de la incapacidad de los jugadores ante tus exigencias, perdónalos Miguel”, aseguró otro. “El tiempo le dio la razón”, apuntó otro usuario.

Publicidad

Publicidad

Comentarios de hinchas de Alianza Lima por la muerte de Russo (X @ClubALoficial).

La mayoría de los comentarios de los fanáticos de Alianza Lima fueron en el mismo tono. Muchos destacaron a Miguel Ángel Russo, pese a que los resultados no se dieron y hasta buscaron otros culpables.

Comentarios de hinchas de Alianza Lima por la muerte de Russo (X @ClubALoficial).

Publicidad

Publicidad

Liga 1 y Federación Peruana emitieron comunicados por Miguel Ángel Russo

Además de las palabras de respeto de Alianza Lima, desde Perú hubo comunicados tanto de la Liga 1 como de la Federación Peruana de Fútbol. Esto también muestra lo importante que fue Miguel Ángel Russo para todo el fútbol sudamericano.

“La Liga de Fútbol Profesional lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos“, manifestaron desde la Liga 1 Te Apuesto en su cuenta de X (Twitter).

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“La FPF lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, destacado entrenador del fútbol sudamericano y exdirector técnico de Alianza Lima. Nuestras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del fútbol”, dijeron desde el organismo peruano en la misma red social.