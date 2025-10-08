Mr. Peet confesó que Alianza Lima tendría hasta 5 refuerzos el 2026: “Alguno de selección…”

La temporada todavía no acaba, pero algunos equipos ya están pensando en lo que va a ser el próximo año. Por eso se va conociendo algunos rumores importantes sobre los planteles. En este caso, uno de los clubes que más mueve es Alianza Lima y que tras una campaña en la que hizo historia a nivel internacional, busca mejorar lo hecho este año y para ello necesita mejores jugadores.
Este año 2025 Alianza Lima ha estado en debe con respecto a la Liga 1, por eso es que se espera que la campaña 2026 sea uno de los protagonistas en Perú. Pero para ello necesita tener un plantel mejor elaborado, así que se ha revelado que los ‘blanquiazules’ ya están moviéndose y se conoció el número mínimo de elementos que se sumarían.
El periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet confirmó que el elenco ‘íntimo’ estaría buscando hacer fichajes de alto vuelo para el próximo año. En total podrían ser hasta 5 los refuerzos que estarían llegando a La Victoria con el afán de hacer más competitiva la plantilla.
“No quita de que a Alianza lleguen cinco jugadores el próximo año. No me pidas nombres… Alguno de selección va a venir, sí. No que sea convocado ahorita, sino de selección“, fue lo que dio a conocer el periodista en el programa de Youtube ‘A Presión: Radio’.
Pero no es la única revelación que hizo, sino que está hablando de un jugador que pasó por la Selección Peruana. No que esté actualmente convocado por Manuel Barreto. Mientras tanto, otro jugador que podría ponerse la ‘blanquiazul’ no está en su mejor momento, pero quiere estar en un grande peruano.
“Puede ser que venga uno de no tan buen presente en Liga 1, porque de repente le gusta jugar en equipos grandes. Jugadores nacionales van a llegar, de Selección. No necesariamente que estén actualmente, sino que haya tenido algún pasaje por selección”, agregó el comunicador.
¿Quiénes podrían llegar de la Selección Peruana a Alianza Lima?
Uno de los nombres que ha sonado bastante en los últimos días es el de Pedro Gallese, el portero termina contrato a final de año con el Orlando City y se está voceando como posible refuerzo de Alianza. No hay nada confirmado, más ahora que se sabe que con Guillermo Viscarra todavía tienen contrato hasta el 2026 y podría hasta sumarse un año más.
Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana (Foto: Getty).
Por otro lado, uno de la Selección Peruana que ha sonado bastante tiempo como para poder llegar a la Liga 1 es Luis Advíncula. Su presente en Boca Juniors no es el mejor y se ha hablado mucho de una posible llegada a Alianza Lima. Esto a pesar que él lo negó en todo momento, pero teniendo a Pedro Aquino y Paolo Guerrero, podría cambiar su idea.
