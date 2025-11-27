Tras la salida de Hernán Barcos, la medida radical que impone Alianza Lima para 2026, según Mr. Peet

Tiempos de cambios en Alianza Lima para 2026. La salida de Hernán Barcos ha sido el primer paso confirmado por la directiva blanquiazul para el futuro, una decisión muy cuestionable por el hincha. Y esto no será lo único, ya que los jugadores también se verán condicionados con cambios en sus contratos.

Así lo reveló Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, en A Presión. Lo que se espera en Alianza Lima son cambios en los contratos de los jugadores. Se trataría de una “adenda” con exigencias para los futbolistas respecto a su conducta. Esto podría ser una medida pedida por el entrenador Néstor Gorosito, aunque no es novedosa en el club.

Se trata de una decisión que busca mejorar al plantel desde varios aspectos. Desde el lado del club, buscarán cuidar su imagen, mientras que en el grupo apuntan a un mejor rendimiento y también al cuidado puertas adentro del vestuario.

Hernán Barcos no será renovado por Alianza Lima (Getty Images).

Tolerancia cero en Alianza Lima con las indisciplinas

Según reveló Mr. Peet, esa adenda que incluirá la directiva de Alianza Lima en los contratos de los jugadores será para poner “tolerancia cero” en 2026. Los nuevos jugadores tendrán dicha medida apenas firmen sus contratos, mientras que la adenda irá para los que ya tienen vínculo y permanecerán con el mismo al siguiente año.

Esta decisión de “tolerancia cero” ya había sido impuesta en Alianza Lima. Lo hizo Bruno Marioni cuando estuvo trabajando en el club. “Algo que fue cuestionado en su momento y que implantó Bruno Marioni. El equipo de (Alejandro) Restrepo volaba físicamente porque era tolerancia cero”, recordó Arévalo.

Para 2025, dicha medida se bajó con la llegada de Néstor Gorosito. Esto llevó a que varios futbolistas también pasen por ciertas situaciones donde coquetearon con la indisciplina. Con la renovación, ‘Pipo’, en acuerdo con la dirección deportiva de Franco Navarro, volvería a implementarlo.

La posibilidad se da justo cuando uno de los referentes del plantel, Hernán Barcos, dejará su lugar por su salida. No se le renovará el contrato y ahora buscará un nuevo equipo para 2026, en lo que apuntaría a ser su último año como futbolista profesional.

