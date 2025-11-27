Alianza Lima acelera el paso en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026. Tras asegurar al lateral derecho D’Alessandro Montenegro, el club está a un paso de cerrar a su segunda incorporación: el lateral izquierdo Cristian Carbajal, actualmente en Sport Boys.

Alianza Lima cerró a su segundo refuerzo

Según confirmó el periodista Gerson Cuba, el acuerdo entre ambas instituciones está prácticamente sellado, a la espera solo de la formalización del traspaso. La operación por Carbajal, de 26 años, se concretaría mediante el pago de su cláusula de rescisión al equipo chalaco, una cifra que, según los reportes, se estima en alrededor de 150.000 dólares. El pago se haría efectivo la próxima semana, lo que convertiría al defensor en el segundo rostro nuevo del plantel blanquiazul, reforzando una posición clave.

Christian Carbajal jugará en Alianza Lima. (Foto: X).

Esta contratación es una respuesta directa a la necesidad del comando técnico de potenciar la banda izquierda, especialmente ante la inminente no continuidad de Ricardo Lagos. Carbajal ha sido una figura destacada en las últimas temporadas de la Liga 1, reconocido por su proyección ofensiva, y llega para ser una opción de rendimiento comprobado.

Competencia interna en Alianza Lima

El jugador no solo sumará competencia, sino que asegurará profundidad en el plantel. Si bien Miguel Trauco estará continuando en La Victoria, la llegada de un lateral de 26 años con ritmo de juego garantiza una alternativa sólida en ataque. La dirigencia de Alianza Lima apuesta por un talento nacional en su mejor momento.

Incendio en Alianza Lima: Hinchas culpan a Carlos Zambrano por la salida de Hernán Barcos: "Ahí lo tienen con vaso en mano"

Con la firma de D’Alessandro Montenegro (22 años) por tres temporadas para la derecha, y con Cristian Carbajal (26 años) a punto de cerrar para la izquierda, Alianza Lima exhibe una estrategia clara: rejuvenecer y solidificar sus laterales con talento joven y peruano.

Alianza Lima invierte para el futuro

Asegurando dos laterales de alto nivel en las primeras semanas del mercado, el club íntimo ha lanzado un mensaje contundente sobre sus ambiciones para el 2026. Los próximos días serán decisivos para la oficialización de Carbajal, lo que reafirmaría el compromiso de la dirigencia con el rápido armado de un plantel competitivo para luchar por el título nacional.

