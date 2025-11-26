Es tendencia:
Alianza Lima

Alianza Lima tomó potente decisión de último minuto con Hernán Barcos

Alianza Lima ya sabe qué hará con Hernán Barcos luego de los Play Offs de la Liga 1. ¿Se queda o se va de La Victoria?

Por Aldo Cadillo

Hernán Barcos y el escudo de Alianza Lima.
Hernán Barcos y el escudo de Alianza Lima.

Alianza Lima tomó una decisión de último minuto sobre Hernán Barcos y el delantero no continuará en La Victoria. Con 41 años, el atacante jugará sus últimos partidos como íntimo en los Play Offs de la Liga 1 teniendo a Sporting Cristal de rival.

Según el periodista Kevin Pacheco, Hernán Barcos no va más en Alianza Lima: “Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima. Luego de 5 temporadas, el atacante cerrará su etapa en diciembre con el club blanquiazul. Durante su etapa en la institución logró un bicampeonato y se convirtió en el máximo goleador extranjero”.

La decisión de Alianza Lima apunta más a una renovación necesaria en la zona de la delantera, que al desprendimiento de un elemento que no quería. Vale decir: era Hernán Barcos o Paolo Guerrero, y el ‘Depredador’ fue al final el que se quedó.

Hay que recordar que Hernán Barcos dejará Alianza Lima como bicampeón de la Liga 1 y máximo goleador extranjero en toda la historia del club. De igual forma, el ‘Pirata’ también fue capitán e incluso muchos lo han elevado al grado de ídolo.

Alianza decidió no renovarle a Barcos.

Alianza Lima decidió no renovarle a Hernán Barcos

Alianza Lima tomó una decisión y no le renovará a Hernán Barcos, según el periodista Kevin Pacheco. Si bien las negociaciones se habían extendido, al final el cuadro íntimo optó por terminar el tiempo del ‘Pirata’ en La Victoria.

Los números de Hernán Barcos en la temporada 2025 con Alianza Lima son un total de 8 goles en 27 partidos, 3 asistencias y un puntaje de 7.06 por parte de Sofascore.

Hernán Barcos festejando un gol con Alianza Lima.

¿En qué club jugará Hernán Barcos?

Hernán Barcos dejará Alianza Lima y lo más probable es que firme por un club de Liga 1 como Sport Boys, regrese a Liga de Quito de Ecuador o se retire del fútbol.

¿Cuánto vale Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale actualmente 50 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Con 41 años, es la cotización más baja del ‘Pirata’.

Datos claves

  • Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima y jugará sus últimos partidos ante Sporting Cristal en los Play Offs.
  • El delantero argentino, Hernán Barcos, dejará Alianza Lima tras 5 temporadas, logrando un bicampeonato de la Liga 1.
  • Barcos dejará el club blanquiazul como el máximo goleador extranjero en toda la historia de Alianza Lima.
