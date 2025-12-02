Es tendencia:
Tras salir goleador en Corea del Sur: Lo que Alianza Lima tendría que pagar por Pablo Sabbag

Pablo Sabbag anotó 17 goles con el Suwon FC. Alianza Lima si lo quiere tendría que pagar una fuerte suma de dinero por él.

Por Bruno Castro

Pablo Sabbag goleador en Corea del Sur.
© @pablosabbag11Pablo Sabbag goleador en Corea del Sur.

Se conoció que para el próximo año Alianza Lima está buscando un nuevo delantero extranjero. Después de confirmada la salida de Hernán Barcos, quien dejará La Victoria por diversos motivos, ahora están viendo la opción de traer a un caza goles. En la mira hay varios jugadores, pero el recuerdo de Pablo Sabbag pesa mucho después de que obtuvo el premio a goleador en Corea del Sur.

Tras su salida del club, el delantero colombiano siempre ha mostrado un deseo de volver a jugar con la camiseta ‘Blanquiazul’. Incluso, siguió el proceso que tuvo el elenco de La Victoria a nivel internacional. Siempre subiendo diferentes imágenes en sus redes o comentando sobre los partidos.

Imagen
Pablo Sabbag con el premio a goleador en la K-League 1 (Foto: @pablosabbag11).

Ahora que salió como goleador en la K League-1, muchos lo quieren de vuelta. Saben que es un gran jugador, lo demostró en el Torneo Apertura del 2023 en donde terminó como mejor jugador. Pero después por un tema de lesiones constantes no logró mejorar su rendimiento y por eso este año no siguió en Alianza Lima. Pero podría tener su revancha, si es que rompen el chanchito.

¿Cuánto tendría que pagar Alianza Lima por Pablo Sabbag?

El Suwon FC estuvo atento a lo que podría ser el gran rendimiento de Pablo Sabbag y lo blindó muy bien. Por esa razón decidió darle una cláusula importante por si se lo quieren robar. Es por eso que si algún club desea comprarlo sin tener que conversar con los coreanos, tendrá que pagar la suma de 2 millones de dólares. Esto según lo que ha dado a conocer el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

Esta cifra sería impagable para Alianza Lima, lo cual haría que sea totalmente descartado pensando para la temporada 2026. En este caso, van a tener que mirar en otro lado para traer un nuevo delantero, ya que el colombiano recién fue adquirido por el cuadro de la K-League 1.

Alianza Lima y Universitario en nueva pelea, los dos quieren al delantero que la rompería en la Liga 1

Por otro lado, hay varios equipos que están interesados en contar con los servicios de Pablo Sabbag. Cuadro que económicamente son mucho más fuertes que el mismo cuadro ‘blanquiazul’. En Egipto lo ven con muy buenos ojos, así que es posible que termine dejando Corea del Sur para probar suerte en el país africano.

Datos Claves

  • Pablo Sabbag obtuvo el premio a goleador en la K-League 1 de Corea del Sur.
  • Suwon FC fijó una cláusula de 2 millones de dólares por el pase del delantero.
  • Alianza Lima busca atacante para 2026 tras confirmarse la salida de Hernán Barcos.
bruno castro
Bruno Castro
