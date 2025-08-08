Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

¡Bombazo en Perú! Sabbag rechaza a Sporting Cristal y busca fichar por este equipo de la Liga 1

El popular ‘Jeque’ se pronunció vía redes sociales, descartó a los celestes y reveló que buscar llegar a otro club de Perú.

Por Aldo Cadillo

Pablo Sabbag quiere volver a la Liga 1.
© Liga 1.Pablo Sabbag quiere volver a la Liga 1.

Pablo Sabbag sigue siendo noticia en Perú. Luego de vincularse su nombre como posible refuerzo de Sporting Cristal, él mismo salió a desmentir la noticia. Y es que, si bien el cuadro celeste está buscando un nueve de peso internacional, el popular ‘Jeque’ reveló que no se trata de él y que tampoco aceptaría la oferta, si es que llega.

Publicidad

Pasa que Pablo Sabbag, pronunciándose vía redes sociales, dejó en claro que sí busca volver al Perú y que también quiere fichar por un club de la Liga 1, pero no es Sporting Cristal. De hecho, el delantero solo tiene una opción y le dedicó emotivas palabras al club del cual se considera hincha.

“Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, dejo claro que no he tenido ningún contacto con ellos. Todos saben que mi corazón es 100% aliancista y que, en Perú, si algún día regreso sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima”, comentó Pablo Sabbag sobre su vuelta al Perú.

Hay que mencionar que Pablo Sabbag estuvo dos temporadas en Alianza Lima, jugó 43 partidos y marcó 14 goles. Si bien su paso por la institución de La Victoria se recuerda con una sonrisa por parte de los hinchas íntimos, lo cierto es que las lesiones lo marginaron bastante.

Publicidad
Imagen
Sabbag festejando un gol con Alianza. (Foto: Liga 1)

Pablo Sabbag quiere volver a Alianza Lima

Si bien ahora mismo juega en el Suwon FC de Corea del Sur, donde llega 9 goles en 21 partidos jugados, Pablo Sabbag siempre ha dejado en claro que quiere volver a Alianza Lima. Recordando que ganó el Torneo Apertura 2023 con el cuadro íntimo, el delantero se identificó bastante con los colores blanquiazules.

Pablo Sabbag tiene 28 años, juega en el Suwon FC de Corea del Sur y cuesta 700 mil euros, según Transfermarkt. Además, pertenece a la Selección de Fútbol de Siria y de hecho ha marcado dos goles en 10 partidos.

Publicidad
¡Oficial! Alianza Lima tendrá nuevo fichaje y causa revuelo en la Liga 1

ver también

¡Oficial! Alianza Lima tendrá nuevo fichaje y causa revuelo en la Liga 1

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Kluiverth Aguilar sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles: ¿Cuánto tiempo estará de baja?
Peruanos en el exterior

Kluiverth Aguilar sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles: ¿Cuánto tiempo estará de baja?

Melgar sorprende con drástica decisión sobre Reynoso
Liga 1

Melgar sorprende con drástica decisión sobre Reynoso

Alarma en Cristal: Araujo se pierde estos partidos claves
Liga 1

Alarma en Cristal: Araujo se pierde estos partidos claves

Mientras Araujo fue operado con éxito, el esperado regreso que tendría Cristal ante Melgar
Sporting Cristal

Mientras Araujo fue operado con éxito, el esperado regreso que tendría Cristal ante Melgar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo