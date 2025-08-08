¡Bombazo en Perú! Sabbag rechaza a Sporting Cristal y busca fichar por este equipo de la Liga 1

Pablo Sabbag sigue siendo noticia en Perú. Luego de vincularse su nombre como posible refuerzo de Sporting Cristal, él mismo salió a desmentir la noticia. Y es que, si bien el cuadro celeste está buscando un nueve de peso internacional, el popular ‘Jeque’ reveló que no se trata de él y que tampoco aceptaría la oferta, si es que llega.

Pasa que Pablo Sabbag, pronunciándose vía redes sociales, dejó en claro que sí busca volver al Perú y que también quiere fichar por un club de la Liga 1, pero no es Sporting Cristal. De hecho, el delantero solo tiene una opción y le dedicó emotivas palabras al club del cual se considera hincha.

“Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, dejo claro que no he tenido ningún contacto con ellos. Todos saben que mi corazón es 100% aliancista y que, en Perú, si algún día regreso sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima”, comentó Pablo Sabbag sobre su vuelta al Perú.

Hay que mencionar que Pablo Sabbag estuvo dos temporadas en Alianza Lima, jugó 43 partidos y marcó 14 goles. Si bien su paso por la institución de La Victoria se recuerda con una sonrisa por parte de los hinchas íntimos, lo cierto es que las lesiones lo marginaron bastante.

Sabbag festejando un gol con Alianza. (Foto: Liga 1)

Pablo Sabbag quiere volver a Alianza Lima

Si bien ahora mismo juega en el Suwon FC de Corea del Sur, donde llega 9 goles en 21 partidos jugados, Pablo Sabbag siempre ha dejado en claro que quiere volver a Alianza Lima. Recordando que ganó el Torneo Apertura 2023 con el cuadro íntimo, el delantero se identificó bastante con los colores blanquiazules.

Pablo Sabbag tiene 28 años, juega en el Suwon FC de Corea del Sur y cuesta 700 mil euros, según Transfermarkt. Además, pertenece a la Selección de Fútbol de Siria y de hecho ha marcado dos goles en 10 partidos.

