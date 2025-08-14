Universitario sufrió una de las derrotas más dolorosas del último tiempo a manos de un Palmeiras contundente. Fue 4-0 para el conjunto brasileño en el estadio Monumental en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. A raíz de este duro resultado para la ‘U’, aparecieron algunos gestos de burlas de parte de hinchas y hasta un ex jugador de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

En redes sociales, los comentarios y hasta los memes apuntaron contra la mala actuación de Universitario en el duelo ante Palmeiras. Desde los primeros minutos, el equipo de Jorge Fossati sufrió el partido, ya que a los 12 minutos, ya perdía 2-0 producto de los errores defensivos y los goles de Gustavo Gómez, de penal, y de José ‘Flaco’ López.

La goleada del ‘Verdao’ se completó, primero, con el gran gol de Vitor Roque, con más errores de Aldo Corzo y Williams Riveros (expulsado en el segundo tiempo) y con el doblete del propio López, este último tanto, en el segundo tiempo. La ‘U’ nunca pudo incomodar a Weverton en todo el partido.

Hinchas y un ex jugador de Alianza Lima, con burlas a Universitario

Por supuesto, el clásico rival siguió atentamente las acciones de Universitario. Alianza Lima, que venía de ganar a Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana, también estuvo envuelto en los comentarios con las reacciones a la catástrofe ‘crema’.

Publicidad

Publicidad

En primer lugar, las redes sociales se llenaron de burlas por parte de hinchas blanquiazules por la caída de la ‘U’. No obstante, lo llamativo llegó de parte de un ex jugador del conjunto de Matute, ya que Pablo Sabbag sorprendió a propios y extraños con una publicación de burla para los ‘cremas’.

El ‘Jeque’, apodo de Sabbag, apareció en su cuenta de X (Twitter) para publicar un video suyo, jugando en Siria, pero con la particularidad que se lo ve señalando cuatro dedos. Sí, la misma cantidad de los goles que le metió Palmeiras a Universitario. ¿Casualidad? Para nada.

Publicidad

Publicidad

Evidentemente, el delantero colombiano-sirio dejó un claro guiño para los hinchas ‘blanquiazules’, contentos por la derrota de su eterno rival en el Perú. Es que Sabbag tiene un fuerte vínculo por Alianza Lima y, recientemente lo dejó en claro.

ver también ¿Adiós Copa Sudamericana y clásico? La confesión de Paolo Guerrero tras salir lesionado de Matute: “Ahora es desgarro”

Pablo Sabbag rechazó a Sporting Cristal porque quiere volver a Alianza Lima

El nombre del ‘Jeque’ estuvo envuelto en rumores de mercado en Perú, pero para jugar en otro grande, Sporting Cristal. Se comentó que Sabbag podía ser el delantero extranjero que llegaría al Rímac para el Torneo Clausura 2025, pero no fue el caso. Y el propio atacante lo dejó en claro con una publicación en su cuenta de X (Twitter) donde aclaró que quiere volver a Alianza Lima.

“Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, dejo claro que no he tenido ningún contacto con ellos. Todos saben que mi corazón es 100% aliancista y que, en Perú, si algún día regreso sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima“, comentó. Evidentemente, espera el llamado de regreso.

Publicidad

Publicidad

Sabbag estuvo dos temporadas en Alianza Lima, donde marcó 14 goles en 43 partidos y fue parte del equipo campeón del Torneo Apertura 2023. Su paso por La Victoria dejó buenas sensaciones en los hinchas íntimos, aunque las lesiones lo marginaron bastante. Hoy, se encuentra en el Suwon FC de Corea del Sur, donde lleva 9 goles en 21 partidos jugados.

ver también Óscar Ibáñez convocará en la Selección Peruana a una de las principales figuras de Alianza Lima