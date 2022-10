3 razones por las que Cristian Benavente no triunfa en Alianza Lima

Terminando contrato con Alianza Lima el 31 de diciembre del 2022, es muy probable que Cristian Benavente no siga en el plantel. Sin la intención de renovarle por parte de la entidad blanquiazul, los números no respaldan el desempeño del 'Chaval' y lo presentan como una pieza prescindible.

Disputando solo 22 minutos en los últimos tres cotejo de Alianza Lima, Cristian Benavente solo tuvo actividad en el duelo ante Deportivo Municipal por la fecha 15 del Torneo Clausura, luego estuvo en la banca ante Cienciano y no salió en lista contra la Universidad César Vallejo. En ese sentido, existen 3 factores por los que el 'Chaval' no triunfó en tienda íntima.

Estilo de juego de Alianza

Desplegando un juego ofensivo, Cristian Benavente no tiene espacio en el sistema táctico del técnico Guillermo Salas. No acoplándose en el medio campo pues el juego de Alianza Lima exije jugadores veloces por las bandas y dos contenciones mixtos, el técnico ha optado por Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez como volantes/extremos. En ese sentido, Josepmir Ballón y Jairo Concha también le han ganado la posición en el centro del campo y en ofensiva los fijos son Hernán Barcos y Aldair Rodríguez, delanteros corpulentos y de área.

Pocos minutos

En consecuencia de no tomarlo en cuenta en su once base, Cristian Benavente solo ha disputado 22 minutos en los últimos tres partidos de Alianza Lima. Contando con cierta regularidad con Carlos Bustos, con Guillermo Salas la historia es distinta: poca actividad y a veces no tomado en cuenta. De esta forma, el 'Chaval' solo ha disputado 1077 minutos, de los cuales apareció 12 veces como titular y 14 ingresó desde el banco. Además tiene 6 goles y 3 amarillas en todo de lo que va de la temporada 2022.

Irregularidad

Quizá siendo el punto más criticado, Cristian Benavente no ha marcado la diferencia las veces que ha ingresado. Teniendo un promedio de 6.80 en SofaScore, sus apariciones no han sido determinantes y no ha cumplido con las grandes expectativas que se tenía sobre él.