El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, no soporta más el retraso de la Liga 1

Afectado por el retraso de la Liga 1, el haber postergado las dos primera fechas del Torneo Apertura de la temporada 2023 ha causado incomodidad en el cuadro de Alianza Lima. Levantando la voz el delantero argentino Hernán Barcos, el hombre encargado de marcar los goles en el cuadro íntimo hizo público su descargo.

Vertiendo sus declaraciones para los micrófonos de Radio Ovación, Hernán Barcos no tuvo ningún reparo en manifestar su incomodidad. Siendo claro en su mensaje, el delantero argentino expresó su malestar por el retraso del inicio de la Liga 1.

“No sabemos ni cuándo va a empezar, ojalá se resuelva rápido. Desde el 5 de diciembre estamos trabajando, parece hasta sin sentido, pero esperemos que se resuelva rápido”, comentó en un primer momento el delantero Hernán Barcos.

Siguiendo con sus comentarios, Hernán Barcos comentó que solo queda aguardar y espera que los problemas sobre los derechos de televisión entre los clubes, la Federación Peruana de Fútbol y las casas televisoras se resuelva lo más pronto posible.

“Hay que tener paciencia, no queda otra. No depende de nosotros, depende del club y de la Federación. Los dos años que estuve acá en Perú siempre hay una fecha de inicio y después empieza 15 o 20 días después, acá parece que es normal, pero esperemos que no pase más”, se quejó el atacante argentino de Alianza Lima.

Por último, el delantero argentino Hernán Barcos también expresó que hasta que inicien, el cuadro de Alianza Lima se mantendrá entrenando para estar preparado para todo, cuando se de luz verde al inicio de la temporada 2023 de la Liga 1.

"Otro día más tratando de agarrar ritmo entre nosotros por lo menos para que cuando comience el campeonato, que no sabemos cuándo va a ser, empezar de la mejor forma”, cerró Hernán Barcos.

Alianza Lima tiene el objetivo de salir tricampeón de la Liga 1, además, en la Copa Libertadores, tendrá la gran responsabilidad de romper una mala racha y pasar, por lo menos, a octavos de final del certamen internacional.

DECLARACIONES DE HERNÁN BARCOS