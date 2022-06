Terminado el torneo apertura para ellos, pasamos a analizar lo que significa una nueva derrota en su temporada. Alianza Lima no logró hacerse fuerte en su complicada visita a Deportivo Binacional. Juliaca fue la ciudad testigo de un momento complicado en el presente del cuadro 'blanquiazul'.

Carlos Bustos no le encontró jamás la vuelta al partido contra 'El Poderoso del Sur'. Y por la mínima diferencia (gol de Víctor Cedrón) terminaron siendo derrotados. Con esto ya sacramentado, pasamos a presentar el corazón de este boletín informativo que tiene números preocupantes.

La cuenta de Twitter, conocida localmente como 'Son Datos No Opiniones - Jesús Chirinos', informó una vez terminado el partido contra Deportivo Binacional, cómo le está yendo al actual monarca del balompié local (Alianza Lima) en la presente temporada. Porque es muy distinta a la del año pasado.

Con el siguiente titular, que es bastante significativo para quien lo vea desde el ojo más crítico: "ALIANZA LIMA ha perdido TODOS sus partidos disputados fuera de Lima/Callao en la TEMPORADA 2022". Para después revisar la lista que se plantea en esta oportunidad, porque son todas derrotas como bien precisa.

4-2 vs A. Atlético

1-0 vs FBC Melgar

2-1 vs Colo

2-1 vs Fortaleza

8-1 vs River Plate

2-0 vs S. Huancayo

1-0 vs BINACIONAL

Y así sentenciar este aporte de números, con la oración que viene a continuación: "Recibió 20 goles y anotó solo 5". Entonces, podemos deducir de manera objetiva que Alianza Lima hoy por hoy se encuentra en una crisis de resultados y juego. Porque una cosa sin la otra no camina, y eso se nota a larga distancia. Sus números como visitantes, dejan mucho que desear.