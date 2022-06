Duras críticas contra el volante paraguayo de Alianza Lima. Edgar Benítez no pasó de los 20 minutos del partido, debido a una 'lesión'.

El volante paraguayo de Alianza Lima, no soportó mucho tiempo en el partido ante Deportivo Binacional. Pidiendo su cambio después de una posible lesión, sorprendiendo a propios y ajenos. Los hinchas en las redes sociales no toleraron esta acción, porque no salió con rasgos de dolor.

En su lugar ingresó otra persona de su categoría (un veterano) como 'El Zorrito' Wilmer Aguirre. La especulación que apareció de todos lados cuando 'El Pájaro' fue enfocado por la TV oficial (GOLPERU), es que la altura le chocó, y este pidió salir. Debido a que en ninguna jugada friccionó, ni tampoco forzó velocidad.

Diversos mensajes piden que el paraguayo no siga más en Alianza Lima (su contrato está próximo a culminar), porque este duelo es considerado como fundamental en el campeonato apertura. Y 'El Pájaro' no se debería borrar de este enfrentamiento como lo estaría haciendo. Solo compartimos el sentir de los seguidores.

Como se sabe, FBC Melgar venció por 1-0 a Sport Boys del Callao, y se mantiene como líder del torneo local. Después visualizamos el triunfo de Sporting Cristal 2-0 ante Atlético Grau como visitante. Con todos estos resultados finiquitados, los dirigidos por Carlos Bustos tienen una obligación.

Si se quieren todavía mantener en la pelea por el torneo apertura, o ganar puntaje de la tabla general (la cual te lleva a torneos internacionales), deben sumar en Juliaca. Esos serían los motivos de malestar de los fanáticos 'íntimos', para con Edgar Benítez. Quien se marchó 'lesionado' al comienzo del cotejo.

ESTADÍSTICAS DEPORTIVO BINACIONAL VS. ALIANZA LIMA: