Uno de los grandes retornos del fútbol peruano de cara a la temporada 2023 es Carlos Zambrano, quien volvió al país para vestir la camiseta de Alianza Lima, luego de años jugando en el extranjero.

El Kaiser y el cuadro íntimo volvieron a encontrar sus caminos, porque luego de su salida de Boca Juniors el seleccionado nacional tomó la determinación de regresar al club de sus amores.

Eso sí, el defensor central dio a conocer que el amor fue más fuerte, porque tuvo chances de seguir jugando en otras ligas, pero sus ganas de volver a ponerse la camiseta blanquiazul fueron más grandes.

"Tenía ofertas de Uruguay, Estados Unidos y Brasil. Pero tomé la decisión de venir al mejor equipo de Perú. Ya tenía conversaciones con Gonzales Posada desde hace ocho meses, almorzamos, conversamos", comentó Zambrano.

Luego, aclaró que desea cumplir su contrato con Alianza Lima, y que en sus planes no está salir nuevamente al extranjero si es que llega una nueva oferta.

"No está en mi mente eso. Estoy a unos tres o cuatro años de finalizar mi carrera. No me voy a mentir. Lo que más quiero es aportar y devolver el cariño a toda la hinchada, el comando técnico y la dirigencia", explicó.