Carlos Bustos está confiado en hacer una gran campaña en Copa Libertadores después del clásico del fútbol peruano. El director técnico de Alianza Lima habló en el programa radial, 'Fútbol Como Cancha', y dejó diversas frases al respecto de la actualidad 'blanquiazul'.

Se le consultó sobre la actualidad del plantel, tras golear a Universitario de Deportes, con miras al torneo continental donde participan: "Creo que tenemos chances en la Copa Libertadores. Tenemos que ir a Brasil a hacer un buen partido y luego recibir a Colo Colo. Si tenemos la chance de clasificar a Sudamericana o a octavos sería fantástico".

Analizando el juego de sus jugadores, fue bastante claro, y dejó conceptos de lo que fueron los últimos partidos en CONMEBOL Libertadores: "No me gustó el primer tiempo ante Colo Colo. Contra River Plate hicimos un partido competitivo de alto nivel, creo que podemos competir en la Libertadores".

Sobre la temática de jugar como local en el 'Alejandro Villanueva', la casa de su institución, precisó: "A mí me encantaría jugar la Libertadores en Matute, pero creo que no será factible por el tema de la luz. No sé si haya la posibilidad, me encantaría jugar ahí".